Mourinho critica disputa do Mundial de Clubes: ‘Só importa para o Chelsea’

O Mundial de Clubes chamou a atenção nos Estados Unidos e coroou o Chelsea, que reagiu no torneio e se sagrou campeão ao bater o Paris Saint-Germain por 3 a 0. No entanto, na visão de José Mourinho, que está com o Fenerbahçe na pré-temporada em Portugal, a competição não teve muita importância no atual cenário do futebol.

“Este Mundial de Clubes me lembrou os jogos que costumávamos disputar nos Estados Unidos com o Real Madrid ou a Inter. Parece mais uma turnê de verão do que uma competição de elite. Este título só importa para o Chelsea, que vai vender muitas camisas com esse troféu na manga”, disse, em entrevista ao programa português “Canal 11.

Além disso, o treinador ressaltou que o PSG é a melhor equipe da temporada mesmo após perder o título do Mundial. O comandante português fez questão de elogiar o ano da equipe parisiense e o título da Champions League, apesar da saída de Mbappé para o Real Madrid.

“O grande vencedor do ano é o PSG, não pelo campeonato, que eles costumam vencer, mas pela forma como conquistaram a Liga dos Campeões. Eles perderam o Mbappé e ainda assim conseguiram levantar o troféu mais difícil do futebol europeu. É isso que realmente importa”, afirmou, antes de falar sobre o momento do futebol.

“O jogo mudou, a formação e a especialização da comissão técnica são diferentes. No início, eu dizia que o treinador já era treinador; imagine agora. O treinamento esportivo dos jogadores, a mídia… Antes acreditava-se que quem ganhava mais era o melhor, mas isso já não é verdade. Agora, quem cria mais percepções é o melhor”, finalizou.

