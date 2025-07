Corinthians fecha acordo para quitar premiações atrasadas com elenco

A diretoria do Corinthians se reuniu com jogadores e comissão técnica no CT Joaquim Grava e formalizou um acordo para quitar premiações atrasadas referentes a metas atingidas no Campeonato Brasileiro de 2024 e pela conquista do Campeonato Paulista desta temporada. O clube propôs o pagamento da dívida em três parcelas, sendo a primeira com vencimento ainda esta semana.

O valor total devido gira em torno de R$ 12 milhões, montante que contempla tanto os atletas quanto membros da comissão técnica. A pendência era tratada nos bastidores como um tema delicado, responsável por gerar desconforto entre os profissionais que integram o departamento de futebol.

Um dos episódios que escancararam a insatisfação teve Memphis Depay como protagonista. Afinal, o camisa 10 do Corinthians chegou a se ausentar de uma sessão de treinamento por conta do atraso. Ao retornar no dia seguinte, externou seu descontentamento com a falta de clareza nas tratativas sobre o assunto.

Internamente, a atual gestão, liderada interinamente por Osmar Stabile, acredita que a regularização do pagamento será suficiente para amenizar o clima de tensão e restabelecer o foco esportivo. Aliás, a expectativa é que o cronograma esteja sendo cumprido sem novos contratempos e que o ambiente se estabilize para a sequência da temporada.

Os valores em aberto dizem respeito não só à conquista do Paulistão de 2025. Mas também à reta final da campanha no Brasileirão de 2024, quando o time reagiu na tabela e garantiu classificação tanto para a Copa do Brasil quanto para a Conmebol Libertadores deste ano.

