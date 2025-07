Flamengo se posiciona após polêmica mensagem de Runco sobre De la Cruz

De la Cruz em ação com a camisa do Flamengo na temporada - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Após o polêmico vazamento da mensagem do chefe do departamento médico, José Luiz Runco, sobre a situação física de De la Cruz, o Flamengo se manifestou. De acordo com o clube carioca, o profissional não faz parte do atendimento diário aos atletas em treinamentos, jogos e viagens

“A Diretoria de Futebol do Clube de Regatas do Flamengo esclarece que a mensagem vazada recentemente não foi escrita por nenhum dos cinco médicos que integram o departamento do futebol profissional: Fernando Sassaki (ortopedista e chefe do setor), Luiz Macedo (cardiologista), Dieno Portella (ortopedista), Vitor Pereira (ortopedista) e Bruno Hassel (radiologista)”, publicou.

Entenda o caso

Nesta terça-feira (22), vazou uma conversa de Runco em um grupo do Whatsapp, formado por membros da política do Fla, criticando a contratação do uruguaio. Na ocasião, em dezembro de 2023, o Rubro-Negro desembolsou pouco mais de R$ 100 milhões pelo jogador, ex-River Plata.

De acordo com o médico, o atleta tem um problema crônico e irreparável no joelho direito. Além disso, também tem uma lesão no joelho esquerdo, que causa dificuldades de equilíbrio muscular.

“Prezado João. Boa tarde. Vou tentar passar a situação do De la Cruz. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito, e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E, quanto a venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Atenciosamente“, disse.

A resposta do uruguaio veio poucas horas depois. Ainda que sem citar o nome do doutor, ou o Flamengo, a referência a situação fica clara.

“Nunca deixe que ninguém te diga que não pode fazer algo”, escreveu o jogador.

Em 2025, De la Cruz disputou 20 partidas, com uma sequência de oito partidas consecutivas como titular. Em muitas destas, ele não ficou os 90 minutos ou ou entrou no segundo tempo. O atleta acumula até aqui 1.328 minutos, o que representa média de 66 minutos por jogo.

Nota oficial do Flamengo

A Diretoria de Futebol do Clube de Regatas do Flamengo esclarece que a mensagem vazada recentemente não foi escrita por nenhum dos cinco médicos que integram o departamento do futebol profissional: Fernando Sassaki (ortopedista e chefe do setor), Luiz Macedo (cardiologista), Dieno Portella (ortopedista), Vitor Pereira (ortopedista) e Bruno Hassel (radiologista).

Como é de conhecimento público, são esses profissionais os responsáveis pelo atendimento diário aos atletas em treinamentos, jogos e viagens, além de levarem de forma constante e transparente todas as informações de interesse da imprensa e da torcida.

A Diretoria de Futebol reitera que não comentará especulações e manterá seu foco única e exclusivamente em preservar o alto nível de performance e concentração que levaram o Clube, neste primeiro semestre, ao melhor desempenho entre todos no cenário nacional.

O Flamengo seguirá trabalhando com seriedade, buscando seus objetivos esportivos. Cuidando tecnicamente da saúde de seus atletas, investindo em uma equipe de alto nível e reforçando seu elenco com jogadores do padrão de Seleção.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.