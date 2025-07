David Luiz recebe proposta e pode deixar o Fortaleza

Ex-jogador do Flamengo, o zagueiro David Luiz, de 38 anos, pode deixar o Fortaleza. O defensor recebeu uma proposta do Pafos FC, do Chipre, e a tendência é que aceite e deixe o clube cearense. As informações são do portal “ge”.

O Pafos FC, do Chipre está muito interessado em contar com David Luiz no seu elenco. O clube, aliás, esperava uma resposta positiva do jogador na última segunda-feira (21). O “ok”, porém, só deve ser dado após a reunião com Marcelo Paz.

A equipe do Chipre, aliás, conta com quatro jogadores brasileiros: os defensores Pedrão e Bruno, além dos atacantes Jajá e Anderson Silva. O time foi vice-campeão do último campeonato local, perdendo na final.

Contratado no início da temporada 2025, cercado de grande expectativa, o defensor não conseguiu ter uma sequência como titular do Fortaleza e soma apenas 16 partidas com a camisa tricolor. Atualmente, trata uma lesão na coxa junto ao departamento médico.

Com contrato até o fim de 2026, o zagueiro voltou ao futebol brasileiro em 2022, quando acertou com o Flamengo. Ele deixou o Rubro-Negro no ano passado.

