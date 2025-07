Internacional prioriza acumular gordura no Brasileirão antes de focar nas Copas

O planejamento do Internacional é continuar pontuando no Campeonato Brasileiro antes de passar a focar suas atenções nas Copas. Assim, o embate contra o Santos, nesta quarta-feira (23), na Vila Belmiro, torna-se fundamental. Até porque um triunfo permite ao Colorado dar sequência à reação e manter um momento positivo. Por outro lado, uma derrota pode trazer novamente o perigo do Z4.

Uma vitória sobre o Peixe também seria simbólico, pois se confirmaria como a primeira do Colorado na condição de visitante nesta edição do Brasileirão. Isso porque, até o momento, fora de casa, foram sete partidas, com quatro empates e três derrotas. Ou seja, neste contexto é a quinta pior defesa, com aproveitamento pouco acima de 19%. Aliás, o desempenho é superior apenas a Juventude, Sport, Fortaleza e Vasco.

Os triunfos consecutivos sobre Vitória e Ceará trouxeram um alívio, ainda que momentâneo, ao Inter, pois deixou a zona de rebaixamento. Contudo, os gaúchos permanecem sob risco mesmo com o indício de recuperação, devido a maior parte de sua campanha. Isso porque a equipe conta com uma vantagem de apenas três pontos para o Z4.

Internacional se dividirá em três competições

Depois da partida contra o Santos na Vila Belmiro, o Colorado contará com mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. No caso, o embate contra o Vasco, no Beira-Rio, pela 17ª rodada do torneio, no próximo domingo (27). Posteriormente, terá o Fluminense como seu adversário pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 30 de julho, também em Porto Alegre.

Entre os dois confrontos desta fase da competição, o Inter voltará a se dedicar ao Brasileirão, pois enfrentará o São Paulo como mandante. Depois medirá forças contra o Bragantino, como visitante, e permanece fora dos seus domínios. Afinal, o seu oponente seguinte será o Flamengo, no Maracanã, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores.

