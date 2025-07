EA Sports presta homenagem, mas exclui Diogo Jota de jogo

A EA Sports seguiu o protocolo e retirou Diogo Jota, morto há três semanas, da versão atual do jogo FIFA 25. Como citado, trata-se de uma medida já consolidada da desenvolvedora em casos de morte de atletas em atividade — e confirmada pelo Liverpool. O português, que agora deixa de integrar o time digital do modo Ultimate Team, faleceu em um acidente de carro na Espanha.

Antes de oficializar a retirada do jogador, porém, a empresa aproveitou a atualização mais recente do jogo para incluir um tributo ao português. Todos os atletas receberam automaticamente um kit contendo três mosaicos — também chamados de Tifos — que representam camisas utilizadas por Jota ao longo da carreira. Ou seja, uniformes de Porto, Wolverhampton e Liverpool.

Com o título “Um de nós”, o pacote simbólico busca eternizar a trajetória do atacante no futebol. Cada Tifo exibe uma camisa associada a fases marcantes da carreira do português: a 19 do Porto, a 18 do Wolverhampton e a eterna 20 do Liverpool. Essas imagens agora podem ser exibidas nos estádios personalizados do modo Ultimate Team, funcionando como um memorial dentro do próprio game.

“Para homenagear e celebrar a vida de um dos nossos jogadores mais apaixonados do FC, três novos Diogo Jota Tifos estão adicionados ao seu Clube UT”, comunicou a empresa.

Morte de Diogo Jota

A tragédia ocorreu na madrugada de 03 de julho na província de Zamora, no noroeste da Espanha. Segundo o laudo divulgado pelas autoridades locais, o português dirigia o veículo, que também transportava o irmão do atleta, André Silva, e perdeu o controle em alta velocidade. O choque contra uma parede metálica provocou um incêndio, e os jogadores morreram na hora.

Homenagens se multiplicam

Além da homenagem promovida pela EA, os ex-clubes de Jota também prepararam tributos marcantes ao português. O Wolverhampton, por exemplo, inscreveu seu nome no Hall da Fama — tornando-o o primeiro novo integrante em mais de dois anos. Já o Liverpool optou por aposentar a camisa 20, enquanto o Porto organizou um amistoso contra o Atlético de Madrid.

As homenagens ultrapassaram o futebol e também marcaram o E-Sports, universo que também encantava o atacante. Ele, inclusive, venceu o torneio oficial da Premier League de FIFA em 2020, superando Trent Alexander-Arnold na final. Além disso, conquistou a liderança no ranking mundial do FUT Champions e fundou sua própria equipe, a Diogo Jota Esports.

Mesmo após a remoção do personagem nos pacotes do Ultimate Team, o card do atleta permanece acessível no mercado de transferências, com valor fixo. O gesto da EA Sports preserva seu espaço simbólico dentro do jogo.