Barcelona anuncia contratação do atacante Marcus Rashford

Marcus Rashford é o novo jogador do Barcelona. Nesta quarta-feira (23), o clube catalão anunciou a contratação do atleta por empréstimo de uma temporada, com opção de compra ao término do vínculo. O atacante inglês foi cedido pelo Manchester United até 30 de junho de 2026.

Marcus Rashford assinou contrato nesta quarta-feira (23), em uma cerimônia privada que contou com a presença de Joan Laporta, presidente do Barcelona, o ex-jogador Deco, diretor esportivo do clube, além de outros membros do Conselho de Administração.

Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, Rashford ganhará 14 milhões de euros (R$ 90,8 milhões) anuais no Barcelona. Além disso, ainda há um acréscimo de bônus por metas alcançadas.

O jogador não estava nos planos de Ruben Amorim, técnico do Manchester United. Por isso, os Red Devils liberaram o atleta de 27 anos para procurar um novo clube. Assim, o empréstimo ao Barcelona marca uma nova etapa na carreira do atacante inglês.

Marcus Rashford iniciou sua carreira pelo Manchester United, onde atuou por 10 anos. Ele soma, aliás, soma 426 partidas e 138 gols marcados. Na última temporada, o atacante foi ao Aston Villa-ING por empréstimo. Por lá, disputou 17 partidas e marcou quatro gols, contribuindo na campanha do clube que caiu nas quartas de final da Champions League para o PSG.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.