Atlético paga atrasados ao elenco após cobranças

Depois da polêmica com os jogadores, o Atlético-MG pagou, nesta quarta-feira (23), os valores que estavam em aberto com o elenco. O direito de imagem que venceu no dia 20 de julho e as luvas pontuais que estavam em débitos com alguns atletas. O dinheiro para a quitação dos atrasados, afinal, veio de Rubens Menin, sócio majoritário da SAF.

Rony, Gustavo Scarpa, Guilherme Arana e Igor Gomes cobraram o time por atraso no salário. Os jogadores alegaram que, além dos salários, há atraso no pagamento de bicho, luvas e comissões.

Para tentar amenizar a “crise” e garatir a segurança dos jogadores, Rubens Menin e outros membros da cúpula do Galo irão se reunir com jogadores na Arena MRV antes do treino desta quarta-feira. A conversa será para “acertar os ponteiros”.

Rony, aliás, chegou a pedir na Justiça a rescisão de contrato com o Galo, mas voltou atrás. O atacante foi convencido por integrantes da comissão técnica e da diretoria a retirar a queixa. O clube mineiro deve aproximadamente R$ 2 milhões ao atacante entre luvas e direitos de imagem. Também há pendências nos pagamentos de comissões.

Dono da SAF do Atlético, Rubens Menin, assim, se manifestou, na última terça-feira (22), sobre as cobranças dos jogadores.

“O dia trouxe informações desencontradas, reações acaloradas e muita especulação. Mas, como sempre, a verdade e o bom senso devem prevalecer. O Atlético tem responsabilidades, e as honra. Tem compromissos, e os cumpre. E tem um projeto de longo prazo sendo construído com trabalho duro, transparência e espírito coletivo”, disse Menin.

