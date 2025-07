Após festa de Vini Jr, Virgínia curte praia em Angra e recebe indireta do ex

Após festa de Vini Jr, Virgínia curte praia em Angra dos Reis e recebe indireta do ex - (crédito: Reprodução / Instagram)

A influenciadora Virgínia Fonseca vem rendendo assunto nas redes sociais após se separar de Zé Felipe. Aliás, parece que a fila já andou! Após trocas de interações nas redes sociais com Vini Jr, ela curtiu aniversário do jogador no Rio de Janeiro. Após o evento, portanto, ela seguiu para Angra dos Reis, onde curtiu uma praia com as amigas na terça-feira (22).

Desde que se separou, Virgínia vem trocando curtidas com o craque do Real Madrid e Seleção Brasileira nas redes sociais. Dessa forma, a influenciadora marcou presença no aniversário do jogador, mas não exibiu nas redes como de costume.

Assim, segundo informações da coluna de “Fábia Oliveira”, os dois foram flagrados agarradinhos em uma área discreta e escura do local, próxima à piscina. Por sinal, os convidados não tinham a permissão de utilizar celular no espaço.

E no meio dessa situação, internautas acreditam que o ex, o cantor Zé Felipe, mandou uma indireta para Virgínia. Ele compartilhou uma foto com a legenda “Em Goiânia tem o 10!”. Vale ressaltar, portanto, que Vini Jr usa o número 7 no Real Madrid e 20 na camisa da Seleção Brasileira.

Enquanto Zé Felipe e Vini Jr curtem o Rio de Janeiro, a influenciadora aproveita dias de descanso em Angra dos Reis ao lado de amigos e dos filhos com o cantor, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia (@virginia)

Affair entre Virginia e Vini Jr.

Vírginia e Vini Jr começaram uma troca de curtidas nas redes sociais após a influenciadora ficar solteira. Já no último final de semana, ela fez um grande mistério sobre sua ida à festa de Vini e chegou, inclusive, a mentir para os seguidores com despedida de boa noite e pijama, o que levantou rumores de um romance com o jogador.

Vini celebrou seus 25 anos no último final de semana, no Sítio Lajedo, na Zona Oeste do Rio. Sem registros, já que o evento contou com rígido controle do uso de celulares, a colunista Fábia Oliveira revelou que os dois curtiram a celebração em clima de proximidade.

De acordo com uma fonte presente ao evento, Fonseca chegou ao local por um acesso diferente dos demais convidados e permaneceu em uma área reservada. Ela estava acompanhada de Vini numa área descrita como pouco iluminada, próxima à pérgola da piscina.

????VEJA: Virgínia faz live da Wepink de ressaca após o aniversário de Vini Jr. pic.twitter.com/5shDDNh2Zb — CHOQUEI (@choquei) July 20, 2025

Divórcio

O casamento com Zé Felipe chegou ao fim em maio, após cinco anos de união e três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Em comunicado conjunto, o ex-casal confirmou a separação e garantiu bom convívio em respeito às crianças: “Seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus”.

Após o término, o cantor deixou a mansão que dividia com a influenciadora em Goiânia e se estabeleceu em um novo imóvel a poucos metros da antiga residência. A decisão, segundo ele, ocorreu de maneira independente e sem interferência de terceiros.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.