Barros rebate críticas sobre seu trabalho no Palmeiras: ‘Me entrego diariamente’

Há seis anos à frente da diretoria de futebol do Palmeiras, Anderson Barros consolidou-se como uma figura central nos bastidores do clube, acumulando conquistas expressivas, participações em negociações importantes e, ao mesmo tempo, críticas da torcida. Mesmo com um currículo vitorioso, o dirigente segue longe de ser unanimidade entre os alviverdes. Especialmente pela percepção de ausência de contratações de “peso” em algumas temporadas.

O cenário mudou em 2025. Nesta temporada, o clube investiu mais de R$ 500 milhões em oito reforços. Algo que fortaleceu ainda mais o elenco e reabriu o debate sobre o papel de Barros na condução do departamento de futebol. Em entrevista ao programa Zona Mista do Hernan, do ‘Uol’, Barros falou abertamente sobre os ataques que recebe e a forma como lida com a pressão externa.

“Essa é a sexta temporada do meu trabalho no Palmeiras. Por vezes, na própria arquibancada, eu vi o meu nome chamado de forma muito negativa. Vi a imprensa fazer críticas sem ter o conhecimento de quem é o Anderson Barros. Mas eu sei que a vida já me bateu de tal forma, que é fundamental para mim acreditar no trabalho. Eu me entrego a essa instituição diariamente, minha esposa diz que eu só penso no trabalho, e é nisso que eu acredito”.

Com um perfil mais discreto que outros dirigentes do futebol brasileiro, Barros reforça a importância da confiança no próprio processo e do reconhecimento interno como combustível.

“Por muitas vezes as críticas incomodam, ninguém é de ferro. Mas quando eu vejo o que estou realizando e a forma que me entrego, o reconhecimento que tenho dos profissionais, principalmente do Palmeiras, me dá força suficiente para poder suportar e seguir até o momento que a senhora presidente ou a diretoria entenderem que eu deva exercer esse cargo”.

Anderson Barros defende seu trabalho no Palmeiras

Barros também se mostrou incomodado com notícias falsas e críticas infundadas a sua conduta e trabalho, ressaltando sua preparação e trajetória no futebol.

“Eu me preparei para a função que exerço. Sou professor de Educação Física, bacharel em Direito, fiz MBA em Administração Esportiva, comecei como estagiário e passei por todos os segmentos possíveis para poder chegar a essa condição. Então tenho consciência do que sou capaz de fazer, sei que tenho conhecimento pleno não só da parte humana, mas das outras partes fundamentais também”.

O dirigente ainda criticou trechos da cobertura da imprensa.

“Acredito demais no ser humano, na pessoa, e me entristeço muito quando vejo algumas notícias. Eu responsabilizo segmentos da própria imprensa, porque assim como nós fazemos, é importante que cada profissional faça aquilo que precisa ser feito da melhor forma possível. E isso precisa ser honesto e transparente, dá trabalho. Quando se tem uma informação, é necessário buscar a veracidade dela antes de falar sobre”.

Renovação com Abel é prioridade

Por fim, com a disputa do Mundial de Clubes já para trás, o foco de Barros e da presidente Leila Pereira está voltado para a renovação do contrato do técnico Abel Ferreira, que se encerra ao fim de 2025. A intenção da diretoria é estender o vínculo até o término da atual gestão, em 2027.

“Entendo que a gente sempre tem que buscar a verdade. A verdade é a alma da humanidade e hoje nós vivemos um conflito. Estamos num país onde todos estão desconfiados com tudo que nos é oferecido. Eu dou um valor enorme ao aperto de mão, para mim tem um significado muito grande, precisa ser firme, com olho no olho, como diz o meu treinador. As pessoas precisam transmitir confiança para todos”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.