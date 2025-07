Com retornos, Fluminense divulga relacionados para jogo contra o Palmeiras

O Fluminense divulgou os jogadores relacionados para o jogo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (23), às 19h, no Maracanã, pela 16ª rodada do Brasileirão. O Tricolor conta com os retornos do meia Paulo Henrique Ganso e do atacante Germán Cano.

O camisa 10 do Fluminense volta aos relacionados após se recuperar de um edema na coxa direita. Ele, afinal, treinou normalmente com bola nesta semana. Por outro lado, Cano ficou fora diante do Flamengo por opção técnica. O clube, porém, não se manifestou sobre a ausência do jogador.

Com pouco espaço no Fluminense, Lezcano está relacionado para o duelo contra o Palmeiras. No entanto, o técnico Renato Gaúcho optou por não colocar Lavega, novamente. O treinador, aliás , foi questionado sobre a falta de chances dos jovens atletas.

Por fim, o Tricolor de Laranjeiras soma 20 pontos e ocupa, no momento, a oitava colocação, com jogos a menos. O time deixou o G6 com as derrotas para Cruzeiro e Flamengo e tenta reencontrar o caminho das vitórias na temporada.

Relacionados do Fluminense

Os relacionados do #TimeDeGuerreiros para a partida de hoje! ???????? pic.twitter.com/ceB1LXTVsu — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 23, 2025

Goleiros: Fábio, Vitor Eudes e Pitaluga

Laterais: Samuel Xavier, Guga, Renê e Gabriel Fuentes

Zagueiros: Freytes, Manoel, Thiago Santos, Ignácio e Thiago Silva.

Volantes: Bernal, Nonato, Martinelli e Hércules

Meias: Ganso, Lezcano e Lima;

Atacantes: Cano, John Kennedy, Canobbio, Serna, Everaldo, Keno, Soteldo e Paulo Baya.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.