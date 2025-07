Grêmio terá que superar histórico negativo para avançar na Sul-Americana

Dupla de profissionais com histórico favorável de reversão de desvantagem, formam parceria em departamento de futebol do Grêmio - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O Grêmio terá que demonstrar sua capacidade de reação em disputa com o Alianza Lima para manter vivo o sonho pela conquista do título da Sul-Americana. Afinal, perdeu o jogo de ida, no Peru, por 2 a 0. Apesar de receber a alcunha de “Rei de Copas”, o Tricolor gaúcho não soma um histórico positivo para reverter desvantagens em torneios mata-mata. Quando precisou superar uma derrota de dois gols no jogo de ida, a equipe teve sucesso em apenas três ocasiões nos últimos 30 anos. Dois membros do departamento de futebol que participaram destes momentos seguem no clube: o técnico Mano Menezes e o diretor técnico Felipão.

Com o objetivo de avançar para as oitavas de final do torneio continental, a torcida se apega em uma das suas recordações mais emblemáticas. No primeiro jogo da decisão do Campeonato Brasileiro de 1996, o Imortal perdeu por 2 a 0 para a Portuguesa, no Morumbis. Posteriormente, o Olímpico, antiga casa da equipe gaúcha, virou uma panela de pressão.

O Grêmio repetiu o resultado da partida de ida, mas garantiu o título pelo maior acúmulo de pontos durante a competição. Na oportunidade, o comandante do time era do histórico Luiz Felipe Scolari, que atualmente exerce a função de diretor técnico no clube.

Mano tem retrospecto favorável neste contexto no Grêmio

A passagem inicial de Mano Menezes como treinador do Imortal também traz boas lembranças neste contexto. Afinal, ele estava à frente do time em dois desses três momentos em que conseguiu reverter as desvantagens por dois ou mais gols de diferença.

A primeira delas foi nas semifinais do Gauchão de 2007, quando perdeu o duelo de ida por 3 a 0 para o Caxias, no Centenário. Já no segundo embate venceu por uma goleada de 4 a 0, no Olímpico, e se classificou para a decisão do Estadual. Neste mesmo ano, pelas quartas de final da Libertadores, o Grêmio sofreu um revés por 2 a 0 para o Defensor. Na sequência, na partida de volta, repetiu o placar e assegurou a classificação após disputa de pênaltis.

Portanto, o desafio para repetir o feito passa a ser dos jogadores que defendem o Tricolor gaúcho em 2025. Com isso, ao mesmo tempo, este elenco entraria no seleto grupo de times que se dedicaram totalmente, sentimento de entrega que a torcida se identifica. Vale relembrar que o Imortal enfrenta o Alianza Lima, nesta quarta-feira (23), às 21h30, na Arena, pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana.

