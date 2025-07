Michael, do Flamengo, recusa proposta de clube saudita

Michael seguirá no Flamengo. O atacante recusou a proposta do Al-Ula, da Arábia Saudita. No entanto, a expectativa do clube e do staff do jogador é de que o jogador receba novas propostas ao longo da janela de transferências. A informação é do “ge”.

O Al-Ula ofereceu 2,5 milhões de dólares (R$ 14 milhões) por um empréstimo de um ano com opção de compra por 4 milhões de dólares (R$ 22 milhões) após o período. O Flamengo recebeu a proposta oficial, mas partiu do próprio Michael a recusa.

De volta ao Flamengo no meio do ano passado, Michael, que está em sua segunda passagem pelo clube, chegou para reforçar o ataque na reta final da temporada. Ele defendeu o Al-Hilal, da Arábia Saudita, por dois anos e meio.

Depois da sua chegada, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca. Porém, o ‘Robozinho’ não se firmou no time titular. Em 2025, ele acumula 24 jogos pelo Flamengo, com dois gols e quatro assistências. No momento, ele se recupera de dores no tornozelo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.