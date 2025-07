Bayern de Munique esgota ingressos para toda a temporada 2025/26

O Bayern de Munique já vendeu todos os ingressos para seus jogos em casa na temporada 2025/26. A Allianz Arena estará lotada do início ao fim do campeonato.

“Na temporada passada, a procura por ingressos já tinha sido enorme. Agora, para 2025/26, o interesse aumentou ainda mais. Todos os jogos tiveram demanda acima do número de lugares disponíveis”, informou o clube em comunicado.

Record demand for tickets to all FC Bayern München matches

Jan-Christian Dreesen

???? More information here: https://t.co/kNfLfYi2tu #MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/2nNRysXxeV

— FC Bayern (@FCBayernEN) July 22, 2025