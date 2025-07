Bruno Silva admite mala branca do Palmeiras ao Botafogo em 2016

O ex-volante do Botafogo, Bruno Silva, fez revelações curiosas na última terça-feira (22/7), em sua participação no “Charla Podcast”. Durante a entrevista, o jogador, atualmente atuando no Rio Branco-ES, aos 38 anos, afirmou que o Glorioso recebeu uma mala branca em 2016.

Na ocasião, segundo o próprio relatou, Palmeiras e Flamengo disputavam o título brasileiro. O Glorioso, porém, teria jogo de suma importância para a história da competição contra o Rubro-Negro, pela 34ª rodada. Bruno Silva revelou que o Palmeiras “deu um agrado” para o Fogão, que conseguiu empatar em 0 a 0, ajudando o time paulista em seu futuro título.

“Quem estava disputando o título de 2016 era o Palmeiras e o Flamengo, e o Palmeiras foi campeão. O Palmeiras dá um agrado para a gente empatar ou ganhar do Flamengo no Maracanã. E nós empatamos com o Flamengo em 0 a 0. Aí chega no vestiário, o Sassá pega e tira aquela foto”, referindo-se ao episódio em que o ex-atacante do Botafogo posou com maços de dinheiro em espécie.

Silva, então, segue, revelando outra “resenha”. Ele afirmou, afinal, que Sassá pegou a totalidade do dinheiro recebido e pediu para os colegas tirarem uma foto sua. Tal imagem só viria a público após a temporada, como relata Silva.

“Era todo dinheiro. Aí ele falou: ‘Tira uma foto aí’. Perguntamos: ‘Q que você vai fazer com essa foto?’. Ele respondeu: ‘Não, não, vou guardar’. Tanto que ele posta a foto muito tempo depois, acho que no final do ano”, relata.

