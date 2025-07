Flamengo demite o médico José Luiz Runco após polêmica

José Luiz Runco não é mais chefe do departamento médico do Flamengo. O profissional deixa o clube nesta quarta-feira (23), um dia após vazamento de mensagem na qual ele afirmou em um grupo de WhatsApp que o meia De la Cruz tem uma “lesão crônica e irreparável”. A informação inicial foi do jornalista Bruno Castanha.

A mensagem não caiu bem internamente. Jogadores, integrantes da comissão técnica e dirigentes do Flamengo se irritaram com o conteúdo do texto do chefe do departamento médico compartilhado em um grupo com 71 integrantes.

De la Cruz se posicionou horas depois do vazamento da mensagem e o staff do uruguaio estuda processar o médico. Além disso, o compatriota Arrascaeta também saiu em defesa do volante ao postar uma foto ao lado do companheiro de seleção uruguaia.

José Luiz Runco, aliás, era a aposta do presidente Bap para o departamento mepduco desde a campanha eleitoral do clube no ano passado. Ele assumiu a chefia do setor com a entrada da nova gestão, em dezembro de 2024. Ao assumir a área, o médico, aliás, demitiu quase 40 pessoas em janeiro.