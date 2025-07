Liverpool oficializa contratação do atacante Hugo Ekitiké

O Liverpool oficializou, nesta quarta-feira (23), a contratação de Hugo Ekitiké, atacante francês de 23 anos que pertencia ao Eintracht Frankfurt. O jogador assinará contrato válido até junho de 2031, após aprovação nos exames médicos. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, os Reds vão pagar 80 milhões de euros (R$ 512 milhões) fixos, com mais 15 milhões de euros (R$ 96 milhões) em bônus por metas atingidas.

LEIA MAIS: Bayern de Munique esgota ingressos para toda a temporada 2025/26

“O Liverpool chegou a um acordo com o Eintracht Frankfurt para a transferência do atacante Hugo Ekitiké, sujeito à autorização internacional”, informou o clube em comunicado.

We have reached an agreement for the transfer of Eintracht Frankfurt forward Hugo Ekitike, subject to international clearance ????

Em grande fase na última temporada, Ekitiké marcou 22 gols e deu 12 assistências com a camisa do Eintracht Frankfurt. O desempenho atraiu o interesse de clubes como Newcastle, Manchester United e Arsenal, mas foi o Liverpool quem venceu a disputa. O clube chegou a considerar a contratação de Alexander Isak, mas desistiu diante dos valores pedidos pelo Newcastle.

Nas redes sociais, o Liverpool anunciou que o atacante está a caminho da Ásia. Lá, o jogador se juntará ao elenco comandado por Arne Slot ainda nesta semana, durante a pré-temporada do clube.

“Hugo está prestes a embarcar para Hong Kong para encontrar seus novos companheiros de equipe, e os torcedores poderão conferir mais conteúdos, incluindo sua primeira entrevista, em Liverpoolfc.com e em nossos canais oficiais em breve…”, diz o comunicado do clube.

Get to know Hugo Ekitike ????

Hugo is set to fly out to Hong Kong to meet with his new teammates and supporters will be able to see more content, including a first interview, on https://t.co/MbnHVeSdQh and our social media channels soon… ????

— Liverpool FC (@LFC) July 23, 2025