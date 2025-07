Cristiano Ronaldo aproveita dias de folga com estada em iate em local paradisíaco

Cristiano Ronaldo aproveita período de descanso ao lado da sua esposa, Georgina Rodríguez. O craque, de 40 anos, compartilhou algumas fotos, nesta quarta-feira (23), de alguns de seus dias de férias e expôs clima apaixonado com sua amada. Afinal, um dos registros mostra o casal agarrado em uma jacuzzi de um iate em um local paradisíaco.

O astro português também expôs alguns detalhes da embarcação e comprovou todo o seu foco, já que não abandonou a rotina rigorosa de treinos mesmo no período de recesso. Depois da indefinição sobre o seu futuro e até insinuar que seu capítulo no Al-Nassr havia chegado ao fim, um mês depois, em junho, Cristiano Ronaldo anunciou a sua permanência na equipe árabe.

Cristiano Ronaldo acerta permanência na Arábia

Desta forma, o craque renovou o seu vínculo até o final de 2027. Com o novo acordo, ele se isolará ainda mais como o jogador com a melhor remuneração do mundo. De acordo com o jornal inglês “The Sun”, o português irá receber 209 milhões de euros por ano (cerca de R$ 1,3 bilhão). Além disso, terá direito a 15% das ações do time.

Ele também terá outras bonificações por metas em seu contrato: 93,9 mil euros por gol (R$ 602,4 mil), 46,95 mil euros por assistência (R$ 301,2 mil), 9,39 milhões de euros por título da Liga Saudita (R$ 60,24 milhões), 4,70 milhões de euros por artilharia do mesmo torneio (R$ 30,12 milhões), 7,63 milhões de euros pela vaga e eventual conquista da Liga dos Campeões da Ásia (R$ 48,95 milhões).

O acerto mais recente também envolve a disponibilidade de 16 empregados para Cristiano Ronaldo. Mais especificamente quatro funcionárias para trabalhar em sua casa, quatro seguranças, três motoristas, três jardineiros e dois cozinheiros.

Primeiro museu na Ásia

Cristiano Ronaldo ampliou sua presença internacional ao inaugurar o “CR7 Life Museum” em Hong Kong — primeira unidade dedicada à sua trajetória no continente asiático. O espaço abriu as portas ao público no dia 7 de julho, no K11 Art Mall, localizado na região de Tsim Sha Tsui, e permanecerá em funcionamento até junho de 2026. Após esse período, a exposição ficará em outra cidade chinesa, fortalecendo a expansão da marca do atleta em novos mercados.

O projeto, anunciado em abril nas redes sociais do próprio jogador, marca um passo simbólico na conexão com torcedores fora da Europa. Em publicação, o astro convidou o público a “reviver os momentos que marcaram o meu percurso — os gols, os clubes, os troféus, as pessoas, a paixão e os adeptos”.

