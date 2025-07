Juventude segura pressão do Corinthians e avança no Brasileirão Sub-20

Corinthians e Juventude ficaram no empate sem gols nesta quarta-feira (23/7), no Parque São Jorge, pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Timão, já eliminado, pressionou durante toda partida, principalmente no segundo tempo, mas viu seus jogadores estarem em uma tarde ruim nas finalizações e não conseguiu balançar as redes do adversário. Já o clube gaúcho, que precisava apenas de um empate, chegou a acertar a trave da meta alvinegra duas vezes, mas também não marcou gols. Assim, o embate terminou em um 0 a 0 bastante agitado.

Com o resultado, o Juventude assegurou a sétima colocação e não precisou do resultado de outras partidas para avançar as quartas de final do Brasileirão Sub-20. Já o Corinthians entrou em campo sem chances de classificação e se despediu da competição nesta quarta-feira.

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi de domínio do Corinthians, pelo menos na posse de bola. Apesar do volume, o Timão pouco ameaçou o gol defendido por Joaquim e apresentou dificuldades no último passe. Por outro lado, o Juventude foi muito perigoso e quando foi ao ataque assustou o goleiro Matheus Corrêa. Foram pelo menos duas chances perigosas com Penna, que pararam no arqueiro. Já Luiz Eduardo e Kevem chegaram a carimbar as traves do clube paulista. Contudo, nenhuma das duas equipes conseguiram balançar as redes na etapa inicial e foram para o intervalo com o 0 a 0 no placar.

Segundo tempo

Já a etapa final começou com um ímpeto maior do Corinthians, tentando fazer a posse de bola se tornar um perigo para os gaúchos. Aos cinco minutos, André cobrou falta com muito perigo, mas a bola passou tirando tinta da trave. Três minutos mais tarde, Luiz Fábio subiu bonito para cabecear, mas pegou mal na bola e finalizou fraco. Por sua vez, o Juventude não conseguia mais encontrar espaços para atacar. A melhor oportunidade dos gaúchos foi em um chute de fora da área de Gui Teixeira, mas que passou longe do gol. Nos minutos finais, o Timão aumentou a pressão e teve chances com Luiz Fernando e Dieguinho, mas ambos pecaram nas finalizações. Assim, o clube gaúcho conseguiu se segurar e garantiu sua vaga para a próxima fase do Brasileirão Sub-20.

CORINTHIANS 0X0 JUVENTUDE

19ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20

Local: Parque São Jorge, São Paulo (SP)

Data e hora: 23/07/2025, às 15h (de Brasília)

Gols: –

CORINTHIANS: Matheus Corrêa; Gabriel Caipira, Fernando, Rodrigo Gelado e Gustavo Baiano; Caraguá, André (Pires, 20’/2ºT) e Dieguinho; Kauê Furquim (Luiz Fernando, 20’/2ºT), Léo Agostinho e Luiz Fábio. Técnico: Orlando Ribeiro

JUVENTUDE: Joaquim; Luiz Eduardo, Bernardo, Kauê Lima e Matheus Henrique (Guilherme, 41’/2ºT); Kaynan (Fred, 41’/2ºT), Yuri Kevem (Miguel, 13’/2ºT) e Gabriel Borges (Marcos Vinícius, 41’/2ºT); Gui Teixeira, Marlon (Lucas, 26’/2ºT) e Rafael Pina (Lucca, 26’/2ºT) Técnico: Filipe Dias

Árbitro: Gabriel Furlan (SP)

Auxiliares: Robson Ferreira Oliveira (SP) e Felipe Camargo de Moraes (SP)

Cartões amarelos: Rodrigo Gelado, Luiz Fábio (COR)

