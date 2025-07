Com dois a mais, Fluminense perde para Palmeiras e dá adeus ao Brasileirão Sub-20

O Fluminense tentou, mas não conseguiu avançar à próxima fase do Brasileirão Sub-20. Nesta quarta-feira (23), o Tricolor perdeu para o Palmeiras por 3 a 2, na Arena Barueri, pela última rodada da primeira fase da competição. Fábio, Erick Belé e Rodrigo marcaram para o Verdão, que ainda viu André Lucas e Luccas Ramon serem expulsos. Riquelme Felipe e Isaque, os dois de pênalti, marcaram os gols da equipe carioca.

Com o resultado, o Palmeiras fechou a primeira fase na liderança, com 45 pontos, e vai fazer às quartas de final contra o Juventude. Do outro lado, o Fluminense dá adeus à competição, com 29 pontos, na nona colocação. A equipe tricolor, além da vitória, também dependia de tropeços de Vasco e Juventude, o que não aconteceu.

O JOGO ENTRE PALMEIRAS E FLUMINENSE

A primeira etapa foi de eficiência do Palmeiras, enquanto o Fluminense cometeu vacilos, mas saiu com uma sobrevida. Logo nos primeiros minutos, o Tricolor assustou com duas bolas na trave de Kelwin e Arthur Henrique. Aos 15, o goleiro Gustavo Félix, da equipe carioca, saiu do jogo por conta de dores no joelho direito. Ele chorou bastante ao ser substituído. Nos contra-ataques, o Palmeiras chegou com perigo. Tanto que Fábio deixou três marcadores para trás no meio campo e arriscou chute rasteiro de fora da área para abrir o placar.

Aos 43, Erick Belé converteu o pênalti sofrido por Rodrigo e ampliou para o Palestra. A dupla funcionou novamente aos 46 minutos, dessa vez Belé serviu Rodrigo, que encheu o pé para marcar. Quando parecia ter se encerrado, André Lucas cometeu pênalti e foi expulso por já ter o segundo amarelo. Riquelme Felipe, assim, diminuiu para o Flu.

Na segunda etapa, o Tricolor buscou o gol a todo momento. Aos sete minutos, Vagno cruzou da esquerda para o segundo poste, e Júlio Fidelis cabeceou para o gol. Mas Aranha fez grande defesa. Logo depois, Coutinho tirou uma bola em cima da linha e Isaque levou grande perigo em chute de fora da área. Para melhorar a situação, Luccas Ramon fez falta por carrinho forte em Júlio Fidelis e levou o vermelho direto. No entanto, o Flu não conseguiu tantas chances, apesar da maior posse de bola. Isaque só foi diminuir em cobrança de cavadinha e de pênalti. Contudo, sem tempo para buscar um reação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.