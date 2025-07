Ronaldinho Gaúcho se torna tema de exposição em Tóquio

O legado de Ronaldinho Gaúcho no futebol continua sendo exaltado e transmitido mesmo depois de alguns anos de sua aposentadoria. Em sua carreira, ele teve conquistas e feitos marcantes e considerados mágicos, tanto que recebeu o apelido de “Bruxo”. Assim, por sua trajetória emblemática no esporte, o ex-jogador se tornou tema de uma exposição em Tóquio, no Japão. Deste modo, ele registrou alguns momentos da exibição artística, em suas redes sociais, nesta quarta-feira (23).

Ronaldinho também autografou a maior parte dos quadros e camisas de algumas pessoas que estavam presentes na exposição. Uma das postagens mostra o ex-jogador assistindo atentamente a um vídeo com fases simbólicas da sua carreira. Entre eles o período em que defendeu a Seleção Brasileira e sua passagem pelo Barcelona, onde viveu o seu auge.

Ariles De Tizi, artista com enorme prestígio pelos mais de 20 anos de sua trajetória profissional, foi o autor dos quadros em homenagem a Ronaldinho Gaúcho. Ele se caracteriza como um artista visual que varia suas produções entre pinturas, desenhos, fotografias e esculturas. Inclusive, Ariles já teve suas produções expostas em famosas galerias, localizadas em grandes cidades como a Palais de Tokyo e o Centre Pompidou.

Herdeiro de Ronaldinho Gaúcho se arrisca como modelo

O único filho de Ronaldinho Gaúcho, João Mendes, de 20 anos, que também é jogador de futebol, estreou como modelo ao estrelar sua primeira campanha publicitária na Inglaterra. Atualmente, ele atua no sub-21 do clube inglês Burnley. Dessa forma, ele fez fotos patrocinado por uma marca de moda esportiva.

Herdeiro de Ronaldinho Gaúcho, João é filho do craque com Janaína Mendes, ex-bailarina do “Domingão do Faustão”. Ele mora em Manchester, na Inglaterra, com a namorada Giovanna Buscacio, mãe da primeira filha do casal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.