Sub-20: Botafogo se despede do BR com vitória. Cruzeiro perde posições

Sem chances de chegar ao G8, zona que permite o acesso às quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Botafogo entrou em campo para atrapalhar a vida do classificado Cruzeiro. Assim, venceu a Raposa por 2 a 1, de virada, com direito a gol no fim, nesta quarta-feira (23), no Estádio Nilton Santos, pela rodada 19 da competição social.

O Glorioso fecha a conta na 12ª colocação, com 26 pontos. Com a derrota, a Raposa, com 32, cai da terceira para a quinta colocação. Flamengo e Athletico-PR passaram o time estrelado. Deste modo, a equipe mineir perde a vantagem que teria se tivesse somado pontos no Colosso do Subúrbio.

Na quartas de final, o Cruzeiro, comandado pelo técnico Luciano Dias, encontra o Flamengo. Morais marcou o gol para os visitantes.

