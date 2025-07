Em duelo de classificados, Flamengo vence o Fortaleza e fica em quarto no Brasileiro Sub-20

Já classificados para as quartas de final do Brasileirão Sub-20, Fortaleza e Flamengo se enfrentaram nesta quarta-feira (23), pela 19ª e última rodada da primeira fase da competição. O Rubro-Negro se deu melhor e venceu por 1 a 0, com gol de Joshua, fora de casa.

O Flamengo terminou a fase de classificação na quarta colocação, com 33 pontos, e enfrentará o Cruzeiro, e terá o mando de campo nas quartas de finalo. Já o Fortaleza, que ficou em sétimo, com 30, encara o Bragantino na próxima fase, em duelo na casa do Massa Bruta.

Fora de casa, o Rubro-Negro teve maior volume de jogo no primeiro tempo, pressionando mais a defesa do Leão do Pici, que apostava em roubadas de bola e nos contragolpes. Contudo, não teve eficiência. Os cariocas ficaram por detalhes de abrir o placar.

O Fortaleza entrou no segundo tempo com outra postura, com muita vontade e em busca da vitória, mas esbarrou na bem postada defesa do Flamengo. Mais cauteloso, o time visitante conseguiu abrir o placar com Joshua, aos 31 minutos. O jogador recebeu na entrada da área e finalizou no ângulo, sem chances para o goleiro. O Leão do Pici até tentou o empate, mas pecou na falta de efetividade.

