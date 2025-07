Musa do Vasco expõe proposta incomum para ser presente de cantor famoso

A influenciadora e modelo Bia Fernandes, conhecida por ser musa do Vasco, provocou surpresa ao expor que já recebeu uma proposta audaciosa e diferente de um casal de famosos. No caso, ela cita que já foi alvo uma oferta de R$ 10 mil da esposa de um cantor para ser o presente do artista no “Dia dos Namorados”, que no Brasil, ocorre no dia 12 de junho.

“Ela me propôs aparecer dentro de uma caixa de presente e passar a noite com ele. Disse que gostaria de participar, de alguma forma, da surpresa. Comentou também que costuma buscar maneiras diferentes de manter a chama acesa no relacionamento”, detalhou a modelo, que costuma representar o Vasco.

Em seguida, Bia garantiu que a investida foi prontamente rejeitada.

“Achei incomum, porque geralmente são os homens que fazem esse tipo de abordagem. Mas, pelo que entendi, seria algo consensual entre os dois. Talvez seja uma prática comum para o casal”, explicou a influenciadora.

Dirigente do Vasco sofre acusação de agredir jornalista

A crise institucional que assola o Vasco ganhou contornos ainda mais graves entre a noite de terça (22) e a madrugada desta quarta (23). O influenciador Mario Coelho, que cobre o clube, afirmou em sua conta no X (antigo Twitter) que o dono do perfil “Eu Sou Vascaíno”, na mesma plataforma, foi agredido por um dirigente dentro de São Januário após a eliminação na Sul-Americana.

De acordo com a publicação, feita à 0h43, o ataque partiu de um dirigente da alta cúpula e de outras quatro pessoas. O ataque, ainda segundo o relato, ocorreu dentro das dependências de São Januário, logo após a coletiva de imprensa do técnico Fernando Diniz. O Cruz-Maltino empatou em 1 a 1 com o Independiente del Valle e deu adeus à Conmebol Sul-Americana.

