Danilo Barbosa acerta com time da Arábia Saudita

Na mira do Atlético, o volante Danilo Barbosa acertou com um time da segunda divisão da Arábia Saudita (clube não revelado). O meio-campista, vale lembrar, foi dispensado pelo Botafogo e, assim, ficou livre para assinar contrato com outro time.

O vínculo de Danilo Barbosa com o Botafogo ia até dezembro deste ano. Vale lembrar ainda que o Fortaleza também demonstrou interesse no meio-campista. Sem espaço no Bota, o volante teve o seu nome ligado também ao Bragantino, Santos e Grêmio no início deste ano. As informações são do site “GE”.

Danilo Barbosa tem 29 anos e fez parte do histórico time do Botafogo campeão brasileiro e da Copa do Brasil de 2024. O volante conquistou ainda duas Taças Rio, em 2023 e 2024. Revelado pelo Vasco, ele defendeu ainda o Braga, o Valencia, o Benfica, o Standard de Liège (BEL), o Nice e o Palmeiras.

Danilo Barbosa está no Botafogo desde 2022. Vale lembrar que ele tem 7 gols e duas assistências em 109 jogos. O último deles, aliás, foi na derrota para o Palmeiras, nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

