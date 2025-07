Espanha vence a Alemanha na prorrogação e vai à final da Eurocopa Feminina

A final da Eurocopa Feminina está definida. Nesta quinta-feira (22), a Espanha venceu a Alemanha por 1 a 0, na prorrogação, e vai encarar a Inglaterra, atual campeã na grande decisão. Após o empate sem gols no tempo regulamentar, a duas vezes Bola de Ouro, Aitana Bonmatí marcou o gol da vitória aos 112 minutos do tempo extra no Estádio Letzigrund, em Zurique, na Suíça, pela semifinal do torneio.

As espanholas, comandadas por Montse Tomé, foram dominantes desde o início, com mais posse de bola e criaram as melhores chances. Com o resultado, a Espanha, atual campeã do Mundo, vai em busca do título inédito da Eurocopa.

Dessa maneira, Inglaterra e Espanha se enfrentam no próximo domingo (27), às 16h (de Brasília). O duelo coloca frente a frente as atuais campeãs da Euro e da Copa do Mundo do futebol feminino.

Alemanha x Espanha

A Espanha dominou o primeiro tempo, com mais posse de bola e várias chances criadas, mas esbarrou em uma atuação brilhante da goleira Berger. Patri Guijarro, Paredes, Mariona e Esther levaram perigo, mas a bola não entrou. A Alemanha, mesmo mais recuada, assustou em contra-ataques, especialmente com Bühl.

No segundo tempo, o cenário se repetiu: Espanha pressionando e Berger evitando o gol com defesas importantes. Aitana Bonmatí passou a comandar o time ofensivamente, e Tomé colocou Salma e Athenea para buscar mais velocidade. A goleira Cata Coll também brilhou nos minutos finais, com uma defesa dupla que salvou a equipe no tempo regulamentar.

Na prorrogação, com o jogo caminhando para os pênaltis, Aitana apareceu como líder e decidiu. Aos 112 minutos, marcou o gol da vitória com um belo chute no canto. Com o 1 a 0, a Espanha eliminou a Alemanha pela primeira vez e garantiu vaga inédita na final da Eurocopa feminina.

