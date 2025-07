Para jogar na Inglaterra, Jhon Arias ‘ignorou’ até Cristiano Ronaldo

Diante da trajetória altamente respeitável que Cristiano Ronaldo construiu no futebol, soa como pouco provável que algum jogador seja capaz de recusar um convite do português para ser seu companheiro no Al-Nassr. Contudo, segundo informação do ex-jogador e hoje comentarista colombiano Faustino Asprilla, foi justamente isso que fez seu compatriota, Jhon Arias.

Durante participação em programa da ESPN na Colômbia, o ex-atleta que também defendeu o Fluminense (entre 2000 e 2001) soltou a informação referente ao meia que reforçou, nessa janela de transferências, o Wolverhampton (Inglaterra). Negociação essa, por sinal, que envolveu valores da ordem de 22 milhões de euros (cerca de R$ 141,5 milhões, no câmbio atual).

O principal elemento de peso para a tomada de decisão, por parte de Jhon Arias, foi o elemento Europa. Diante do desejo de atuar no Velho Continente e em uma liga de caráter competitivo como a Premier League, nem mesmo uma ligação direta de Cristiano o demoveu de assinar com a representação inglesa.

“Havia uma equipe árabe muito entusiasmada em contratá-lo, a equipe do Cristiano Ronaldo (Al-Nassr). E o rapaz (Arias) recebeu uma ligação do Cristiano para que ele fosse para lá. Cristiano ligou para ele para ver se conseguia fazê-lo mudar de ideia, já que ele ainda não tinha assinado com o clube inglês. Mas o rapaz preferiu ir para a Premier League”, detalhou Asprilla.

É fato que Jhon Arias constantemente se mostrou peça de grande capacidade técnica desde sua chegada no clube das Laranjeiras, em xxx. Não por acaso, constituiu trajetória com 230 partidas, 47 gols, 55 assistências e quatro taças entre Carioca (2022, 2023), Libertadores (2023) e a Recopa, em 2024. Entretanto, foi a participação destacada no Mundial de Clubes, onde o Flu atingiu a semifinal da competição, que a possibilidade de transferência se tornou algo quase que inevitável.

