Prefeitura do Rio envia ofício ao Flamengo e promete retirar dutos do Gasômetro

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou nesta quarta-feira (23) que a Prefeitura vai assumir a retirada dos dutos existentes no terreno do Gasômetro, onde o Flamengo planeja construir seu novo estádio. A declaração veio acompanhada de um ofício enviado oficialmente ao clube. Segundo Paes, a decisão reforça o compromisso do município com o projeto, mas ele voltou a destacar que a continuidade da obra depende somente do Flamengo.

“A quem interessar possa (especialmente aos três flamenguistas que mais me perturbam: os deputados Pedro Paulo e Guilherme Schleder, e o vice-prefeito Eduardo Cavaliere), segue ofício encaminhado ao Flamengo hoje, em que a Prefeitura assume formalmente a responsabilidade da retirada das estruturas de canalização existente hoje no terreno do Gasômetro! Pela atenção, obrigado!”

A mensagem foi publicada pelo prefeito em sua conta no X (antigo Twitter).

O prefeito endereçou o documento ao presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Nele, a Prefeitura do Rio informa que irá assumir a responsabilidade pela remoção das estruturas de canalização que atualmente pertencem à concessionária estadual de gás.

Por fim, o ofício também destaca que a medida tem como objetivo tornar o projeto economicamente viável. Além disso, contribuir para a revitalização de uma área degradada da cidade, em linha com o planejamento urbano da região.

