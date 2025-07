Benfica transforma antiga provocação entre Otamendi e Ríos em vídeo bem-humorado

O Benfica aproveitou a antiga troca de provocações entre Otamendi e Richard Ríos, ex-Palmeiras, para criar um vídeo bem-humorado entre os jogadores. Os dois discutiram em junho, após o empate por 1 a 1 entre Argentina e Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa de 2026, em Buenos Aires. No vídeo publicado pelo clube, divulgado nesta quarta-feira (23), o jovem argentino Gianluca Prestianni recebe Richard Ríos, recém-contratado pelo time português, e o convida para conhecer um jogador.

“Vem comigo, que eu quero te apresentar um amigo”, disse Prestianni.

O tal amigo é ninguém menos que Otamendi, zagueiro experiente e capitão do Benfica. Enquanto Ríos caminha até ele, Otamendi aparece treinando boxe, dando socos em um saco de areia. A cena tem trilha sonora de suspense e, ao fundo, é possível ouvir trechos da discussão entre os dois na época — quando o argentino zombou da faixa de cabelo usada por Ríos, que respondeu chamando o rival de “velho”.

Dessa maneira, ao ver o colombiano entrar na sala, Otamendi, ainda com as luvas de boxe, abre os braços e dispara:

“Vamos ver, mano, quem é mais velho agora”, disse o argentino.

Ríos também coloca as luvas, as luzes se apagam e o clima parece esquentar… Mas logo os dois aparecem abraçados, encerrando a encenação com uma mensagem de reconciliação do colombiano:

“Capitão, estamos juntos pelo Benfica”, disse Ríos.

Veja o vídeo divulgado pelo Benfica:

???????????? ???????? ???????????? pic.twitter.com/CgurmiUeJs — SL Benfica (@SLBenfica) July 23, 2025

