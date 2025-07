Capitão, Samuel Xavier lamenta nova derrota do Fluminense no Maracanã: 'Chamar a responsabilidade' - (crédito: Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)

O lateral-direito do Fluminense, Samuel Xavier, capitão nesta quarta-feira (23/7) contra o Palmeiras, lamentou a terceira derrota consecutiva do Tricolor no Maracanã. O jogador, que sofreu cotovelada de Allan, expulso nos acréscimos do prélio, comentou na saída do gramado sobre o lance, falando também sobre novo revés em casa.

“Foi justa a expulsão, acho que não precisava (Allan) fazer isso. Enfim, questão de acréscimos a gente sabe que aqui no Brasil o árbitro segura bastante o jogo, o goleiro demora muito. Mas enfim, acho que não tem desculpa pela derrota. Acho que a gente começou bem, fizemos o gol, tomamos mais um gol de cabeça ali que a gente tem que marcar mais. E melhor, ainda dentro da área, acho que a gente tem vacilado muito dentro da área”, analisou.

Três derrotas seguidas do Fluminense no Maracanã

Ele seguiu, lamentando situações das três derrotas seguidas no Maracanã. Primeiro, para o Cruzeiro, na última quarta (16/7). Depois, para o Flamengo, no domingo (20/7). Por fim, a desta quarta contra o Verdão.

“Três jogos de Maracanã, três derrotas. Acho que é um momento de saber que não está bom. Temos que melhorar, temos que jogar o jogo inteiro melhor. Contra o Cruzeiro, fizemos um ótimo segundo tempo, mas fizemos um primeiro tempo ruim. O jogo contra o Flamengo tomamos um gol no fim e hoje a gente sai na frente, logo depois a gente toma um gol. Eu acho que é chamar a responsabilidade pra cada um, nós somos um grupo maduro e sabemos que temos que melhorar. Trabalhar mais ainda, continuar trabalhando para melhorar em busca da vitória em cima do São Paulo no Morumbi”, avaliou.

Por fim, Samuel Xavier buscou explicar as escassas tentativas do Fluminense na reta final do jogo contra o Palmeiras.

“Chega no final (do jogo), às vezes a gente sai cada um tomando uma decisão e isso atrapalha um pouco. Então, a gente tenta ajustar, fazer os movimentos corretos para poder chegar dentro da área deles, mas infelizmente a gente não conseguiu”, encerrou.

