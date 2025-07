Vitor Roque desabafa após gol da vitória do Palmeiras: ‘Sei o que estou passando’

Vitor Roque foi o herói da vitória de virada do Palmeiras sobre o Fluminense. O atacante marcou o gol do triunfo nesta quarta-feira (23). Após a partida, contudo, ele fez um forte e emocionante desabafo sobre sua fase no clube. O jogador, que foi a contratação mais cara da história do time, admitiu viver um momento difícil. Ele, enfim, agradeceu o apoio da família e de todo o Palmeiras para superar as adversidades.

O gol do camisa 9, de fato, foi importantíssimo para as pretensões do Palmeiras. A vitória sobre o Fluminense no Maracanã impulsionou o time na tabela. Com o resultado, o Verdão chegou aos 29 pontos no Campeonato Brasileiro. Agora, a equipe subiu para a terceira posição e depende apenas de si para assumir a liderança.

Em sua entrevista, o centroavante falou abertamente sobre as dificuldades. Ele reconheceu que conviveu com muitas críticas externas, especialmente após o Mundial.

“Eu, mais do que ninguém, sei da fase que estou passando. É uma fase difícil, difícil de sair também, que exige sacrifício, exige esforço, e é Deus que me sustenta, junto com a minha mãe, com a minha família. É muita oração”, disse Vitor Roque.

O jogador, inclusive, fez questão de agradecer a todos dentro do clube. Ele ressaltou a importância do bom ambiente para superar os momentos ruins.

“É um grupo maravilhoso, um ajuda o outro, no dia a dia e também nos jogos. Então, é só gratidão. Gratidão ao professor também, pela confiança, a todo o staff, a toda a diretoria, a todo o Palmeiras. Estou muito grato por fazer parte disso”, completou.

