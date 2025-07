Cássio se emociona em reencontro com o Corinthians: ‘?? difícil voltar aqui’

O goleiro Cássio viveu uma noite de muitas emoções nesta quarta-feira (23). Pela primeira vez desde que deixou o clube, ele enfrentou o Corinthians. O ídolo, que hoje defende o Cruzeiro, recebeu uma homenagem na Neo Química Arena. Ele foi um dos destaques no empate por 0 a 0.

Antes de a bola rolar para o clássico, o Corinthians preparou uma homenagem para seu ídolo. Cássio, que não estava no vestiário no momento da cerimônia, fez questão de agradecer. O jogador demonstrou todo o seu carinho e respeito pela antiga casa.

“Eu já tinha saído para o vestiário, mas eu queria agradecer a homenagem que era para mim aí antes do começo do jogo. Muito obrigado, sou grato e tenho muito respeito pela camisa do Corinthians”, disse.

O goleiro também falou sobre o sentimento de jogar como visitante em sua antiga casa. Ele confessou que a carga emocional do reencontro foi bastante grande e desafiadora.

“É difícil voltar aqui. Assim, no sentido de ter muita gente. Foram mais de 12 anos, um respeito enorme pela instituição, pelas pessoas que trabalham, pela torcida”, explicou o experiente goleiro.

Trajetória de Cássio no Corinthians

A reação de Cássio, de fato, se justifica por sua longa e vitoriosa história no clube. Ele defendeu o Corinthians por mais de uma década, com um total de 712 jogos. Nesse período, o goleiro se tornou um dos maiores ídolos da história da torcida. Ele conquistou, por exemplo, a inesquecível Libertadores e o Mundial de Clubes em 2012.

Em campo, o goleiro correspondeu com uma atuação segura e muito importante. O empate sem gols, inclusive, manteve o Cruzeiro em uma ótima posição na tabela. Com o resultado, o time celeste segue na liderança isolada do Brasileirão. A equipe mineira, enfim, volta a campo no próximo domingo (27), contra o Ceará, no Mineirão.

