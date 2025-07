Abel Ferreira defende Vitor Roque e critica exageros: ‘Agora vão dizer que ele é o Pelé’

O técnico Abel Ferreira fez um forte desabafo após a vitória do Palmeiras. O time venceu o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, nesta quarta-feira (23). Na coletiva, o português criticou o que ele chamou de “críticas selvagens” da imprensa e de torcedores. Ele, inclusive, usou o herói do jogo, o atacante Vitor Roque, como o principal exemplo. Segundo Abel, a cultura do “8 ou 80” no futebol brasileiro é muito prejudicial.

O centro do desabafo de Abel, de fato, foi a situação de Vitor Roque. O atacante, autor do gol da vitória, vinha de um longo jejum sem marcar. O treinador, então, falou sobre a enorme pressão sofrida por jogadores jovens.

“Para ser jogador nesse país e aguentar as críticas selvagens que fazem a jogadores com 20 anos… chamam de bagre. Tem ódio. Isso deixam marcas emocionais nos jogadores”, disse Abel.

O técnico, na sequência, criticou a grande falta de equilíbrio nas análises. Ele previu que agora, após o gol decisivo, os elogios ao jogador serão exagerados.

“Aqui é 8 ou 80. Agora vão dizer que ele é o Pelé. Mas não é. É o mesmo Roque, tem defeitos e virtudes como todos. Claro que é bom, aumenta a confiança dele. É manter os pés na terra”, completou.

Abel Ferreira fala de opiniões mal-intencionadas

Abel também direcionou suas críticas a alguns analistas de forma mais ampla. Ele acredita que certas opiniões sobre seu trabalho são mal-intencionadas.

“Mais que críticas construtivas, são críticas ofensivas, e isso é triste. Não podemos duvidar do nosso valor, trabalho, resiliência… [temos] que ter para muitas vezes tampar o ouvido e os olhos”, disse.

A vitória, no fim das contas, foi muito importante para o Palmeiras. O time chegou aos 29 pontos e subiu para a terceira posição no Brasileirão. Por fim, para Abel, a equipe tem um grande futuro pela frente.:

“Temos uma equipe jovem, uma equipe para o presente, futuro e temos margem para melhorar.”

