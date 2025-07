Com final eletrizante, Vitória e Sport empatam no Barradão

Em compromisso alucinante na cidade de Salvador, Vitória e Sport empataram por 2 a 2, em duelo com validade pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desse modo, os donos da casa seguem na 15ª colocação, com 16 unidades. Por sua vez, os pernambucanos continuam sem ganhar na competição, tendo apenas quatro pontos ganhos, e “afundado” na última colocação.

Força aérea dos dois lados

Em comum, as equipes apresentavam disposição para trocar passes e tentar a construção ofensiva de pé em pé. Em especial, os anfitriões, já que era o time com maior controle da posse e capacidade de rondar a área adversária. Contudo, erros na parte final da armação levaram o duelo a ter seus principais lances, na primeira etapa, originados de cruzamentos.

Nesse sentido, o placar só não foi aberto graças a intevenções importantes por parte dos goleiros Lucas Arcanjo e Caíque França. A exceção dessa regra foi um chute venenoso de Erick, de fora da área, que explodiu no travessão da meta pernambucana.

Na base da insistência

A primeira chegada de perigo, no tempo complementar, foi graças a uma bonita troca de passes onde o chute de Zé Lucas para em defesa espetacular de Lucas Arcanjo. E, se de um lado faltou eficiência, do outro, sobrou vontade para abrir a contagem em Salvador. Aos oito minutos, Caíque França ganhou na disputa com Renato Kayzer e Rafael Thyere chegou a cortar, em cima da linha, o rebote de Raúl Cáceres. Porém, a pelota seguiu viva e Erick bateu por baixo do arqueiro do Sport. Aberta a contagem no Barradão para festa do torcedor local.

Confronto aberto até o fim

De um lado, a necessidade desenfreada dos pernambucanos em buscarem a reação fizeram o time visitante não baixar sua intensidade. Algo que, por consequência, seguiu exigindo o trabalho constante de Lucas Arcanjo para evitar o empate. Por outro lado, esse movimento do Sport dava espaço considerável ao Vitória que, nos contra-ataques, também era insinuante e forçava Caíque França a trabalhar. Não por acaso, três dos gols que determinaram o placar final saíram depois dos 40 minutos da etapa complementar.

Aos 43 minutos, Romarinho empatou o duelo após cobrança de escanteio. Quatro minutos depois, Renzo López aproveitou bola alçada por Ronald e completou para o gol que parecia decretar o resultado em Salvador. Porém, aos 53, Romarinho foi outro a se valer da “força aérea”, tocou na saída de Lucas Arcanjo para, aí sim, firmar o placar no Barradão.

VITÓRIA 2 x 2 SPORT

Campeonato Brasileiro – 16ª rodada

Data: 23/7/2025

Local: Arena Barradão, Salvador (BA)

Público:

Renda:

Gols: Erik, 8’/2ºT (1-0), Romarinho, 43’/2ºT (1-1), Renzo López, 47’/2ºT (2-1) e Romarinho, 53’/2ºT (2-2)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon; Baralhas, Willian Oliveira (Ricardo Ryller, 36’/2ºT) e Matheuzinho; Erik, Lucas Braga (Felipe Cardoso, no intervalo) e Renato Kayzer (Renzo López, 23’/2ºT). Técnico: Fábio Carille.

SPORT: Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera (Gonçalo Paciência, 41’/2ºT) Zé Lucas (Atencio, 23’/2ºT) e Lucas Lima (Romarinho, 36’/2ºT); Barletta (Hyoran, 23’/2ºT) Derik Lacerda e Ignacio Ramírez (Matheusinho, no intervalo). Técnico: Daniel Paulista.

Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Cartões amarelos: Erik, Renzo López e Zé Marcos (VIT), Barletta, Derik Lacerda e Zé Lucas (SPO)

Cartões vermelhos: –

