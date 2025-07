Wesley marca na despedida, Flamengo vence Bragantino e segue na cola do líder

O Flamengo venceu mais uma e segue na caça ao líder Cruzeiro. Após sofrer um gol relâmpago em apenas oito segundos na etapa final, o Rubro-Negro conseguiu a virada sobre o Bragantino por 2 a 1, nesta quarta-feira (23), em Bragança Paulista, pela 16ª rodada do Brasileirão. Lucas Barbosa marcou para o time paulista, enquanto Léo Pereira e Wesley, que se despediu, fizeram para os cariocas.

Veja a classificação do Brasileirão!

Foi a primeira vitória do Flamengo em Bragança Paulista desde que o Bragantino retornou para a Série A, em 2020. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 33 pontos e diminuiu a diferença para o líder Cruzeiro para apenas um. Já o Massa Bruta, por sua vez, é o quarto colocado, com 27, e completou o terceiro jogo sem vencer no campeonato.

Jogo morno e de poucas emoções

Apesar da baixa temperatura de cerca de 11º graus, o primeiro tempo foi morno em Bragança Paulista. O Bragantino começou melhor, criou chances com Henry Mosquera e Lucas Barbosa nos primeiros cinco minutos, mas não sustentou o ritmo. Assim, o Flamengo conseguiu equilibrar as ações e controlou a posse de bola, mas teve dificuldades para criar jogadas.

Apesar do controle da posse de bola, o Flamengo não gerou perigo ao goleiro Cleiton — com exceção de uma finalização de Bruno Henrique, aos 12 minutos. Contudo, o Bragantino levou mais perigo no primeiro tempo, mesmo não criando tantas oportunidades. Jhon Jhon, aos 41, criou a chance mais perigosa da primeira etapa. O camisa 10 bateu falta com perfeição, no entanto, Rossi salvou.

Bragantino faz gol relâmpago, mas Flamengo busca virada

O Bragantino começou avassalador no segundo tempo. Afinal, o Massa Bruta precisou de apenas oito segundos para abrir o placar. Em bela jogada ensaiada na saída de bola, Jhon Jhon lançou para Lucas Barbosa, que entrou livre na área para marcar. Contudo, o Flamengo não se abalou. Assim, subiu a marcação, incomodou o time paulista e chegou ao empate aos 20 minutos. Após cobrança de falta de Arrascaeta, Léo Pereira subiu mais alto e empatou.

Assim como no primeiro tempo, o Bragantino não conseguiu sustentar o ritmo por muito tempo. Dessa forma, o Flamengo cresceu após empatar, controlou as ações e chegou ao gol da virada aos 39 minutos. Wallace Yan recebeu pelo meio, ameaçou o chute, mas deu passe para Wesley, que entrou livre pela direita e bateu cruzado para balançar as redes.

BRAGANTINO 1 x 2 FLAMENGO

Campeonato Brasileiro – 16ª rodada

Data: 23/07/2025

Local: Cícero de Souza Marques, em Braganca Paulista (SP)

Gols: Lucas Barbosa, 8 segundos do 2ºT (1-0); Léo Pereira, 20’/2ºT (1-1); Wesley, 39’/2ºT (1-2)

BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique (Eduardo Santos, 0’/2ºT [Gustavo Marques, 33’/2ºT]), Guzmán Rodríguez e Guilherme Lopes; Gabriel, Eric Ramires (Praxedes, 22’/2ºT) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Fabinho, 33’/2ºT), Henry Mosquera (Vinicinho, 25’/1ºT) e Eduardo Sasha (Isidro Pitta, 22’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela (Viña, 16’/2ºT); Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo (Wallace Yan, 16’/2ºT), Bruno Henrique e Pedro (Juninho, 42’/2ºT). Técnico: Filipe Luís

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Cartões amarelos: Cleiton (RBB); Léo Pereira, Wesley, Evertton Araújo, Jorginho e Pedro (FLA)

