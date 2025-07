Grêmio empata com o Alianza Lima e está fora da Sul-Americana

O Grêmio jogou melhor, abriu o placar com André Henrique, sonhou com a classificação nos playoffs das oitavas de final da Sul-Americana. No entanto, cedeu o empate para o Alianza Lima no último ato, ficou no 1 a 1 e caiu na competição continental. Barcos (aquele mesmo!) igualou para os peruanos, que já haviam vencido a ida por 2 a 0.

O Alianza Lima, mais popular do Peru, conta com outros velhos conhecidos do brasileiro no elenco, como Guerrero e Trauco. Aliás, o time agora se prepara para encarar a Universidad de Quito nas oitavas de final. O Tricolor, por sua vez, tem só o Brasileirão pela frente e visita o Palmeiras no sábado (26), às 21h

O primeiro tempo ficou marcado pelo “não jogo”, afinal, foram quatro cartões amarelos, sendo um para o Grêmio. Além disso, houve muitas faltas, erros de passes, jogadas interceptadas e pouca inspiração. O Tricolor teve uma ou outra boa chance, sempre com Braithwaite improvisando alguma jogada individual. Cristian Olivera, porém, foi quem teve a mehor oportunidade, logo nos primeiros minutos. Os visitantes responderam com Guerrero e Quevedo.

O Grêmio voltou do intervalo com André no lugar de Cristian Olivera. A mudança deixou o Tricolor mais veloz. Inclusive, abriu o placar, aos 10, quando Marlon cobrou escanteio, e Gustavo Martins escapou da marcação e balançou as redes com o pé esquerdo. André, por sua vez, apareceu aos 29. Ele aproveitou bom passe de Alysson e chutou cruzado da entrada da área. A bola, porém, explodiu na trave.

Como não poderia deixar de ser, o time comandado por Mano Menezes enfileirou boas oportunidades até o final do jogo. Braithwaite e André levaram perigo, mas quem marcou mesmo foi o Alianza Lima, com Barcos aos 50 do segundo tempo.

GRÊMIO 1 X 1 ALIANZA LIMA

Jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana

Data e horário: 23/07/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Público: 46.237

Gols: Gustavo Martins, aos 10’/2ºT (1-0) e Barcos, aos 50’/2ºT (1-0)

GRÊMIO: Tiago Volpi; Gustavo Martins (Pavón, aos 28’/2ºT) , Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti (Edenilson, aos 11’/2ºT ) e Riquelme; Alysson (Amuzu, aos 37’/2ºT) Braithwaite e Cristian Oliveira (André – Intervalo) Técnico: Mano Menezes

ALIANZA LIMA: Viscarra; Guillermo Enrico, Zambrano, Garcés e Trauco; Noriega, Gaibor e Sergio Peña (Jesús Castillo, aos 22’/2ºT); Eryc Castillo; Quevedo (Archubaumbd, aos aos 37’/2ºT) e Guerrero (Barcos, aos 22’/2ºT) Técnico: Néstor Gorosito

Árbitro: Dário Herrera (ARG)

Auxiliares: José Savorani (ARG) e Sebastián Rainieri (ARG)

VAR: Jorge Baliño (ARG)

Cartões amarelos: André e Kannemann (GRE); Gárces, Guerrero, Viscarra e Zambrano (ALI)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.