Léo Pereira assume falha e destaca força do Flamengo em virada

O Flamengo quebrou um tabu de quase 30 anos e segue firme na briga pelo título brasileiro. Mesmo após sofrer um gol relâmpago aos oito segundos da etapa final, o Rubro-Negro venceu o Bragantino por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (23), em Bragança Paulista, pela 16ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o zagueiro Léo Pereira destacou a força do elenco na vitória.

“A força do grupo sobressaiu. Estávamos há 29 anos sem vencer o Bragantino aqui, é um time difícil. No primeiro gol, assumo a culpa, não vi a bola saindo do pé do jogador (Jhon Jhon) e tomei a bola nas costas. Mas temos que manter a sabedoria nesses momentos difíceis, dar a volta por cima e focar no jogo, e fui abençoado ao empatar a partida”, disse.

Na possível despedida, Wesley se tornou o herói da vitória do Flamengo. Afinal, o lateral-direito está acertado com a Roma, da Itália. O clube italiano vai pagar 25 milhões de euros fixos (R$ 161,4 milhões) mais 5 milhões de euros (R$ 32,2 milhões) em metas. Assim, Léo Pereira rasgou elogios para o companheiro, que deve ter a saída confirmada nos próximos dias.

“É raro um zagueiro e um lateral fazer gol. Wesley é um cara especial, de outro nível. Ele ajuda a gente sempre na parte defensiva e ofensiva. Ele falou antes do jogo que ia fazer um gol. Aliás, o Juninho falou que eu faria um gol. Quando ele fala, eu costumo marcar, mas não é sempre que ele fala não. Valeu o esforço da equipe, e os que entraram mudaram o jogo”, completou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.