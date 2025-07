Braithwaite resume eliminação do Grêmio: ‘Decepção’

Grêmio empata com o Alianza Lima e está fora da Sul-Americana - (crédito: Foto: Divulgação/Conmebol)

Após a eliminação do Grêmio para o Alianza Lima (PER), o atacante Braithwaite deu a sua versão para o 1 a 1 na Arena. Ele reconheceu o resultado foi uma decepção para a torcida, mas reforçou que o Tricolor foi superior e mereceu a vitória.

“(Faltou) mais um gol. Creio que fomos bem no jogo. Estamos todos decepcionados. Sim (jogamos para fazer mais um gol). Só faltou o gol. Tivemos tudo para fazer o segundo gol. Foi uma pena. Queríamos ganhar para a torcida, foi um dia especial e muito importante para todos. Tentamos, mas não chegamos ao resultado. Decepção”, comentou o dinamarquês em entrevista à “Paramount”.

Com a eliminação, o Grêmio tem agora apenas o Brasileirão a disputar até o final da temporada. O Tricolor, aliás, está em 13º, com 17 pontos em 14 jogos. Dessa forma, visita o Palmeiras já neste sábado (26), às 21h, no Allianz Parque. O Tricolor pode entrar na zona de rebaixamento caso perca o duelo.

O Alianza Lima, por sua vez, naturalmente, segue na competição e agora irá encarar a Universidad de Quito nas oitavas de final.

