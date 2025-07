Roger Machado celebra êxito na estratégia do Inter na Vila Belmiro

Roger Machado durante a vitória do Inter sobre o Santos - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter vai subindo na tabela do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (23), na Vila Belmiro, bateu o Santos por 2 a 1, pela rodada 16 da competição nacional. O resultado é fruto de uma estratégia do técnico Roger Machado. Após o embate contra os paulistas, o técnico do time gaúcho explicou, então, suas intenções.

“A vitória demonstrou que tivemos êxito na estratégia, embora um jogo diferente. Foi bem aberto. Nos contra-ataques, conseguimos ser bem eficientes”, disse o treinador, em coletiva, no Estádio Urbano Caldeira.

Para Machado, o Inter fez barba e cabelo na Vila Belmiro, atacando, assim, dois pontos importantes que o treindor demandou aos seus comandados.

“Duas questões que pintaram na palestra. A importância de vencer fora de casa para dar confiança nos jogos a seguir e também a ideia de que esses três pontos nos dariam um salto na tabela. E contra um adversário que estava na mesma altura da tabela que a gente”, frisou o comandante do Inter.

O Internacional vai à décima colocação do Brasileirão, com 20 pontos, após o triunfo sobre o Peixe. Na próxima jornada, o Colorado recebe o Vasco, em casa, no Beira-Rio.

