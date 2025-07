Filipe Luís vê Flamengo ‘blindado’ em meio a crise médica

O Flamengo viveu uma turbulência extracampo nas últimas semanas. Após a polêmica entre o diretor de futebol José Boto e o centroavante Pedro, foi a vez do chefe do departamento médico José Luiz Runco agitar os bastidores. Afinal, ele afirmou, em mensagem vazada, que o meia De La Cruz tem uma “lesão crônica e irreparável”. O técnico Filipe Luís, no entanto, minimizou a nova crise.

“Essas coisas externas machucam, mas, no fim das contas, é um grupo fechado, de amigos, irmãos. É um grupo que se cobra olhando no olho, é blindado a esse tipo de coisa. É ruim, mas eles se blindam, conversam e é o que está no alcance porque o futebol é dos jogadores. Pode estar explodindo tudo, mas eles que entram em campo e é a imagem deles que está exposta”, disse o técnico Filipe Luís.

O Flamengo demitiu José Luiz Runco após a polêmica. A mensagem vazada sobre a situação física de De La Cruz gerou desconforto nos jogadores. Aliás, Arrascaeta se manifestou publicamente em defesa do compatriota. O estafe do uruguaio também se manifestou e prometeu tomar medidas legais contra o ex-chefe do departamento médico.