Das 10 maiores tranferências nesta janela, 9 são de agremiações da Premier League

A janela de transferências do meio do ano, aberta em 10/7, já movimentou cifras gigantescas. Até o momento, mais de R$ 30 bilhões(4,6 bilhões de euros) trocaram de mãos no futebol mundial. Esta dança reafirma o poderio financeiro da Premier League, liga responsável por nove das dez transferências mais caras da temporada.

A principal negociação> alemão Florian Wirtz, que saiu do Leverkusen para o Liverpool por impressionantes 125 milhões de euros (R$ 812 milhões). Além dos ingleses, que juntos movimentaram 710 milhões de euros(R$ 4 bilhões) apenas entre as 10 maiores transferências, somente o Real Madrid, com a compra de Dean Huijsen junto ao Bournemouth (10ª posição, 62,5 milhões de euros, ou R$ 406 milhões), aparece entre os protagonistas.

“A Premier League é hoje a única liga de futebol global que consegue receita relevante e diferenciada pelos direitos de transmissão fora do seu país”, diz diz Thiago Freitas, da ROC Nations, emopresa que agencia Vinicius Junior, Gabriel Martinelli e Endrick, entre outros.

Outro dado relevante da janela é a nacionalidade dos atletas envolvidos nas maiores transferências. Os países com mais representantes na lista são Brasil e Espanha, ambos com dois entre os dez nomes mais caros. A presença dos brasileiros reforça o país como um celeiro de talentos, mesmo em um contexto onde o futebol de base europeu se fortalece.

Com o fechamento da janela previsto para 1º de setembro na maioria das ligas europeias, o mercado ainda pode registrar novos recordes. Enquanto isso, a Premier League segue dominando não apenas os gramados, mas as finanças e os bastidores da bola.

TOP 10 das transferências na Europa (até 23/7)

Florian Wirtz – Liverpool – 125 milhões de euros (R$ 812 milhões)

Hugo Ekitike – Liverpool – 95 milhões de euros (R$ 617 milhões)

Bryan Mbeumo – Manchester United – 81 milhões de euros (R$ 526 milhões)

Matheus Cunha – Manchester United – 74,2 milhões de euros (R$ 480 milhões)

Viktor Gyökeres – Arsenal – 73 milhões de euros (R$ 474 milhões )

Martín Zubimendi – Arsenal – 70 milhões de euros (R$ 454 milhões)

Jamie Gittens – Chelsea – 64,3 milhões de euros (R$ 417 milhões)

Mohammed Kudus – Tottenham – 63,8 milhões de euros (R$ 414 milhões)

João Pedro – Chelsea – 63,7 milhões de euros (R$ 413 milhões)

Dean Huijsen – Real Madrid – 62,5 milhões de euros (R$ 406 milhões)

