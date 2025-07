Renato cita falta de foco do Fluminense em sequência negativa: ‘Temos nos precipitado’

Desde que voltou ao Brasil após o Mundial de Clubes, o Fluminense ainda não conseguiu vencer pelo Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe carioca até saiu na frente do Palmeiras, mas sofreu a virada por 2 a 1, no Maracanã, com dois erros individuais, que custaram caro ao elenco. Na coletiva, o técnico Renato Gaúcho analisou a atuação e citou a falta de foco e concentração em determinados momentos da partida.

“Infelizmente a falta de concentração em alguns lances tem tirado as nossas vitórias. Temos três derrotas no Maracanã e, com todo respeito aos times que enfrentamos, nós falhamos nos gols. Essa concentração que eu cobro deles o tempo todo. Enfrentamos times acima da média e eles são letais”, disse.

“Foi o que aconteceu nos últimos três jogos. Mesmo assim, tirando o primeiro tempo contra o Cruzeiro, a equipe vem jogando bem. Precisamos melhorar a concentração durante os 90 minutos. Depois ter mais tranquilidade porque temos nos precipitado. Não temos procurado fazer a melhor jogada”, completou.

Apesar de criticar a falta de foco, o comandante tricolor ponderou ao dizer que “o Fluminense está jogando bem”, com exceção do primeiro tempo diante do Cruzeiro, na despedida de Arias.