Garro demonstra insatisfação com momento do Corinthians no Brasileiro

O empate sem gols contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (23), na Neo Química Arena, frustrou o torcedor do Corinthians e também incomodou os próprios jogadores. Um dos mais inconformados foi o meio-campista argentino Rodrigo Garro, que reconheceu a má fase da equipe e pediu mais empenho coletivo para reverter o momento conturbado dentro e fora de campo.

“O time não está conseguindo o resultado que gostaria em casa. Temos que trabalhar, as coisas não estão saindo e temos que trabalhar mais ainda e nos unir como grupo. Hoje demos uma mostra de caráter. Às vezes, as coisas saem, às vezes não”, disse Garro, ao ser questionado se a formação atual representava a melhor versão do Corinthians.

O resultado manteve o clube do Parque São Jorge com 20 pontos no Campeonato Brasileiro, na décima colocação, distante do G6 e cada vez mais pressionado por um desempenho convincente. A equipe de Dorival Júnior venceu apenas um dos últimos oito jogos na competição. Apesar de mostrar alguma solidez defensiva, tem enfrentado sérias dificuldades no setor ofensivo.

A pressão sobre o técnico Dorival Júnior cresce a cada rodada. Embora o discurso interno ainda seja de manutenção, a falta de resultados e o futebol abaixo das expectativas fazem com que seu trabalho esteja sob constante avaliação. O empate com o Cruzeiro, líder da competição, foi mais um episódio que evidenciou o momento de instabilidade.

Corinthians também enfrenta momento conturbado fora de campo

Fora das quatro linhas, o ambiente também é turbulento. Afinal, um protesto da torcida organizada Gaviões da Fiel está programado para esta quinta-feira (24/7) no Parque São Jorge. A manifestação promete cobrar tanto a atual diretoria quanto membros da oposição, em meio à crise política que se agravou com denúncias envolvendo ex-dirigentes e investigações judiciais em curso.

O Corinthians volta a campo no próximo sábado (26/7), às 18h30, para enfrentar o Botafogo no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 17ª rodada do Brasileirão.

