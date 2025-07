Saúl explica negociação e destaca estrutura do CT do Flamengo: ‘Estou impressionado’

Saúl com a camisa do Flamengo, seu novo clube na sequência da temporada - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Novo reforço do Flamengo para a sequência da temporada, Saúl deu sua primeira entrevista para o canal oficial do clube carioca no YouTube. Nesse sentido, o meio-campista espanhol explicou o motivo de ter desistido de acertar com o Trabzonspor, da Turquia, e citou suas características dentro das quatro linhas.

“Eu tive (proposta) da Turquia, a que ficou mais próxima porque economicamente era realmente muito forte. Mas havia muitas outras propostas na Europa, inclusive na Espanha e outros lugares. Mas, no final, quando te chamam em um clube como o Flamengo, você tem que ir. Não se pode negar. Creio que é uma decisão tomada em conjunto com a minha família. Será muito importante que eles consigam se adaptar à cidade. Tudo o que me falaram do Rio é maravilhoso. Queria comprovar e mostrar logo todo o meu futebol. Creio que com esta equipe e este treinador será possível”, disse.

“Sou um jogador que gosta muito de chegar à área, com muita experiência, que trabalha muito. Faço de tudo para que meu trabalho ajude a equipe. Não é somente focar nos gols ou assistências, mas pensar no trabalho da equipe e dar o melhor para que a equipe renda, ajudar meus companheiros”, acrescentou.

Estrutura impressiona

Em sua chegada, o jogador realizou exames e assinou contrato de três anos. Ele esteve no ninho do Urubu ao lado de jogadores que não embarcaram para Bragança Paulista. Entre eles, Plata, De la Cruz, Danilo e Alex Sandro. Ao conhecer o CT, o espanhol disse que a estrutura rubro-negra é do mesmo nível de Cobham, do Chelsea.

“Estou impressionado (com o CT), assim como todo o clube. É possível perceber em todos os detalhes que é um clube gigante, muito grande. Vemos nos detalhes. Tem uma ótima academia com as melhores ferramentas de trabalho. Com isso, é possível extrair o melhor rendimento dos jogadores”, salientou.