Vem ai? Gabigol pede bênção a Neymar Pai dias após Rafaella abrir o jogo sobre maternidade

Rafaella Santos não só se estabeleceu de vez em Belo Horizonte, como, ao que tudo indica, planeja ampliar a família na cidade mineira. Isso porque o relacionamento com Gabigol, do Cruzeiro, está cada vez mais firme, e o casal inclusive já mora junto — com direito a bênção familiar. Além disso, a influenciadora referiu-se recentemente ao sonho da maternidade como algo próximo e já avaliado.

A influenciadora falou abertamente sobre os planos da maternidade em entrevista há cerca de duas semanas ao portal Leo Dias — também responsável pela apuração envolvendo o jogador. “Vou ser mamãe. Ano que vem, quem sabe. Já está na minha agenda”, respondeu Rafaella.

Ao que consta na apuração de Alexia Alcantarino, editora-chefe do portal, o casal já tem posto os planos em prática. Os dois passaram a morar definitivamente juntos após o atacante pedir as bênçãos e Neymar Pai e ao restante da família da amada, que o apoiou. Ainda segundo informações, Gabriel Barbosa assumiu que Rafaella representa “a mulher da vida dele”. Não à toa, o casal está providenciando um fruto da união.

“Informações exclusivas confirmam que a Rafaella inclusive já se mudou. Ela está morando em BH com o Gabigol. O Gabriel inclusive pediu a bênção do Neymar Pai, disse que a Rafaella é o grande amor da vida dele, a mulher da vida dele. A Rafaella recentemente inclusive falou com a gente do desejo de se tornar mãe… Nossas fontes garantem que vai ocorrer em breve. Ela já vai começar as tentativas para aumentar a família. O amor venceu, gente!”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Cotidiano compartilhado em Minas Gerais

O casal passou a dividir o mesmo teto desde que Gabriel transferiu-se ao Cruzeiro, após o fim da passagem pelo Flamengo. O atacante alugou uma mansão numa área nobre da capital mineira, que, inclusive, passou no aval de Rafaella. Avaliado em R$ 25 milhões, o imóvel vem servindo como base para fase mais estável dos dez anos de relação. Pessoas próximas garantem que ambos se adaptaram à nova rotina e encontraram equilíbrio emocional.

Torcedores e fãs mineiros flagravam frequentemente o casal andando pelas ruas da capital mineira ainda nas primeiras semanas de adaptação. Há, inclusive, um vídeo dos dois ao lado dos pais do jogador, Waldemir e Lindalva, além da cunhada Dhiovanna Barbosa, em um restaurante popular da cidade.

Rumores de término com Gabigol

As aparições se tornaram menos habituais, e o casal deu sinais de que poderia estar passando por nova crise na relação. Os rumores, porém, perderam força no último domingo (20), quando Gabriel Barbosa dedicou um dos gols da goleada cruzeirense sobre o Juventude, por 4 a 0, para a amada. Rafaella compartilhou a homenagem com uma legenda escrito “Us (Nós)” e um emoji de coração.

A interação cessou os boatos de término entre o casal, visto que internautas haviam notado o sumiço das fotos de casal no feed do Instagram do jogador. O atacante também não compareceu ao aniversário de Rafaella e a falta de compromissos pelo Cruzeiro chamou ainda mais atenção à época.

Relacionamento marcado por recomeços

Gabriel e Rafaella se conheceram ainda em 2015, quando o atacante defendia o Santos, mas a primeira aparição pública como casal aconteceu em 2017. Aliás, a influenciadora tinha acabado de terminar seu namoro com Lucas Lima, companheiro do atacante no clube da Vila.

Eles engataram uma nova fase no relacionamento em 2019, no auge da carreira do jogador, que defendia o Flamengo à época. O casal permaneceu junto até o início de 2020 e depois tiveram outras tentativas de reconciliação. Em 2022, por exemplo, reataram após um período afastados e terminaram meses depois.

O casal reatou pela última vez no fim de 2024. De maneira reservada, Gabriel passou os últimos momentos no Rio de Janeiro já compartilhando vivências com Rafaella, mas só se reassumiram mesmo na viagem do atleta ao Japão, em dezembro. A vida em Belo Horizonte trouxe um novo ritmo para os dois. Distantes da rotina agitada do eixo Rio-São Paulo, o casal se firmou em um cenário mais tranquilo e reservado, fator considerado essencial para o atual momento da relação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.