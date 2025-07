Mateo Ponte recusa proposta de clube árabe e permanece no Botafogo

Mateo Ponte acredita que possa ter ainda mais espaço no elenco do Botafogo - (crédito: Foto: Vitor Silva/ Botafogo )

Com a janela de transferências aberta, o lateral-direito Mateo Ponte, do Botafogo, tem chamado a atenção do futebol árabe. Afinal, recentemente, o jogador recebeu uma proposta do Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, por US$ 6 milhões (cerca de R$ 33 milhões, na cotação atual), porém preferiu permanecer no clube carioca.

Dessa forma, o atleta acredita que possa se desenvolver no Rio de Janeiro. Ele, então, enxerga o Glorioso como uma oportunidade melhor na sequência de sua carreira. A informação é do portal “ge”.

Internamente, o clube carioca acredita que o lateral possa se valorizar e se firmar na equipe comandada pelo técnico Davide Ancelotti, que está em três competições simultâneas.

Vale lembrar que o atleta chegou ao Botafogo em agosto de 2023, vindo do Danubio, do Uruguai. Na ocasião, chegou como titular da seleção sub-20 do Uruguai e custou US$ 2 milhões – cerca de R$ 9,4 milhões, na cotação do dia.

Nesta temporada, Ponte soma 24 partidas, sendo oito delas como titular. Quando Renato Paiva estava à beira do campo, ele entrava frequentemente no segundo tempo, no lugar de Vitinho.

