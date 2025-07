Torcedor do Santos que discutiu com Neymar reavalia conduta, mas reitera cobrança

Torcedor se manifesta e detalha discussão com Neymar após derrota do Santos, na Vila Belmiro - (crédito: Foto: Reprodução)

Um dos protagonistas da derrota por 2 a 1 para o Internacional, em plena Vila Belmiro, o torcedor do Santos se pronunciou sobre a discussão com Neymar na noite da última quarta-feira (23). Alex, conhecido como ‘Bacaninha’, reconheceu o excesso de sua conduta, porém o justificou como consequência da postura dos jogadores na temporada. O Peixe aparece como primeiro clube da zona de rebaixamento do Brasileirão, com 14 pontos.

Inconformado com mais um revés no Campeonato Brasileiro, o santista elevou o tom nas arquibancadas e cobrou o camisa 10 de forma direta. O craque, visivelmente irritado, se dirigiu ao alambrado e o retrucou na mesma intensidade. A discussão só cessou após a interferência de João Paulo, goleiro do Peixe.

Bacaninha resolveu se pronunciar horas depois do episódio, ainda na noite da última quarta-feira (23). O torcedor admitiu o erro em sua conduta, pediu desculpas ao atleta e à torcida, mas reiterou a cobrança por mais raça por parte do elenco. Em seu relato, assume que deixou “o sentimento de frustração falar mais alto no momento”.

“Hoje eu me exaltei um pouco. O time está deixando muito a desejar. Eu cobrei do Neymar, fui um pouco ríspido. Não tem como pedir por favor para ele”, disse em um trecho ao jornalista Lucas Musetti, do UOL Esporte.

Irritação acumulada

Já a revolta do camisa 10 também veio acumulada em meio a outros acontecimentos. Nos acréscimos, por exemplo, o atacante acertou a trave com um chute forte de canhota e, por pouco, não impediu o novo revés. A bola ainda quicou perigosamente perto da linha, dando a sensação de gol. Convencido do tento, o atleta comemorou efusivamente antes de perceber que a arbitragem já tinha validado a defesa de Rochet.

Neymar X Torcedor Santista DUBLADO! ???? pic.twitter.com/tcjHXsHb3G — Gustavo Machado (@gustavomachadog) July 24, 2025

Fora que o resultado deixa o Peixe em situação ainda mais complicada na tabela. Isso porque o clube paulista figura na 17ª colocação do Brasileirão, com 14 pontos – apenas três de vantagem para os últimos colocados. O Vasco aparece como primeiro time fora do Z4 e soma a mesma pontuação do Alvinegro.

Pedido de desculpas a Neymar

Além de reconhecer o excesso, Alex também fez questão de desculpar-se com o astro, que, segundo ele, reagiu de forma natural. “Só no calor ali do jogo, no momento. Fica aqui meu pedido de desculpas para ele, para todo elenco e todos torcedores. Mas estamos mal. Os jogadores ficaram 30 dias treinando, não é possível essa ‘nhaca’ toda”, prosseguiu.

“O time correndo errado, marcando errado… o jogador perdido dentro de campo. A gente tomou de 3 a 0, agora um sacode do Inter. Nosso presidente precisa rever muita coisa”, completou Alex.

Ainda assim, reafirmou sua ligação com o clube e com o ídolo: “Eu sou fã [do atacante]. Brigo com a minha família inteira por causa do Neymar. Brigo com meus irmãos que são são-paulinos. Mas acredito que dá para melhorar um pouquinho”, concluiu.