Arrascaeta desabafa sobre polêmica que expôs De la Cruz no Flamengo: ‘Difícil estar focado’

O Flamengo conquistou uma vitória, de virada, importante por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino para encostar no líder do Brasileirão, Cruzeiro. Mesmo com a boa atuação, Arrascaeta frisou que não é simples ficar focado na partida quando polêmicas como a demissão de José Luiz Runco após mensagem sobre De La Cruz acontecem.

“Independentemente de quem for, se for o Nico ou outro jogador, a gente tem que estar juntos. É muito difícil estar focado dentro do campo e treinando quando acontecem coisas assim. Eu já tenho seis anos no Flamengo e sempre acontecem muitas coisas. Temos que continuar focados no campo, tentando fazer o melhor. Extracampo tentamos nos fechar para que isso não interfira, mas têm situações pontuais que são difíceis”, disse, antes de celebrar o triunfo.

Vale lembrar que o clube confirmou a demissão de Runco após a polêmica. Afinal, o profissional disse, em um grupo de WhatsApp com figuras importantes da política rubro-negra, que o uruguaio tem “lesão crônica e irreparável”.

“Prezado João. Boa tarde. Vou tentar passar a situação do De la Cruz. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito, e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E, quanto a venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Atenciosamente”, afirmou Runco.

Marca importante

Com mais uma assistência, Arrascaeta agora soma 73 passes para gols na história do Campeonato Brasileiro e igualou a marca de Edmundo, em segundo lugar neste fundamento.

Apenas Marcelinho Carioca está à frente do meio-campista, com 78. Nesse sentido, com a camisa rubro-negra, o uruguaio tem 55 passes para gol, enquanto fez 18 pelo Cruzeiro (entre 2015 e 2018).

“Muito importante. Se a gente quer brigar pelo título, sabemos que era muito importante vencer aqui. Há mais de 20 anos que o Flamengo não vencia aqui, então era mais um objetivo que tínhamos. Fizemos um jogo que é muito difícil, acreditamos até o fim e saímos com a vitória”, completou.

