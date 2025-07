Flamengo acerta a contratação do lateral Emerson Royal, do Milan

Emerson Royal em ação com a camisa do Milan na última temporada - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

O Flamengo segue ativo nesta janela de transferências e acertou de mais uma contratação. Trata-se do lateral-direito Emerson Royal, que atualmente defende as cores do Milan, da Itália, e chegou a um acordo verbal com o clube carioca. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências internacionais.

Nesse sentido, o Rubro-Negro acertou a questão financeira para trazer o lateral-direito por 9 milhões de euros (R$ 58 milhões, na cotação atual), de forma definitiva. Ele chegará para ser o substituto de Wesley, que marcou o gol da vitória sobre o Bragantino em sua ‘despedida’ e acertará com a Roma, da Itália.

Antes do clube carioca entrar na disputa, o jogador estava bem encaminhado para atuar pelo Besiktas, da Turquia, em um transação por empréstimo até o fim da temporada. Ele chegou a marcar viagem para Istambul para fazer exames médicos, mas optou por voltar ao futebol brasileiro.

Para a posição, o elenco rubro-negro ainda conta com Varela e Danilo. O último, no entanto, tem atuado mais como zagueiro e sofreu, no último domingo (20), uma lesão muscular.

Assim, a menos um ano para a Copa do Mundo, o retorno para o futebol brasileiro pode ser uma boa vitrine para o lateral ter mais chances com o treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.

Raio-x de Emerson Royal

Royal tem 26 anos, começou a carreira na Ponte Preta e despontou no Atlético em 2018. O lateral-direito, assim, transferiu-se para o Barcelona. Ele passou ainda por Betis e Tottenham antes de chegar ao Milan, no início da temporada 2024/2025.

Depois da passagem curta pelos culés, com apenas três partidas, se firmou nos Spurs, com 101 jogos, quatro gols e duas assistências. Na última temporada, fez 26 jogos, sendo 22 deles como titular pelo clube rossonero.

