Rochet exalta reação do Internacional no Brasileiro: ???Sensação de calma???

Internacional atinge o terceiro triunfo consecutivo e respira no Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O Internacional conquistou a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro ao superar o Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro, na quarta-feira (23). O goleiro Rochet teve atuação decisiva com excelentes defesas, como a que ele fez já nos acréscimos. Na oportunidade, ele evitou gol de Neymar que significaria o empate para o Peixe.

O Colorado embalou no Brasileirão e se afastou da zona de rebaixamento, subindo para a 10ª colocação com 20 pontos. A paralisação na temporada, aliás, se mostrou benéfica para a equipe gaúcha, pois venceu todas as suas partidas desde a volta dos compromissos.

Neste cenário, o goleiro uruguaio frisou a relevância da resposta do Inter para a sequência da temporada.

“O time está bem. O time está sentindo essa consolidação dia a dia, o que é importante. E coisas boas estão por vir daqui para frente. É importante estarmos juntos como estivemos. E agora ter uma sensação de calma, que, como eu disse no início, já voltou no Brasileirão”, disse Rochet.

‘A verdade é que o time é unido’

Na sequência, o goleiro revelou a capacidade técnica que o elenco tem para ajudar na ambientação de novos atletas que chegam.

“Sobre termos muitos estrangeiros, isso é bom. O time é bom. E a verdade é que o time é unido. Já tive a experiência de jogar fora do país, e muitas vezes é difícil nos adaptarmos aos jogos, em termos da forma como jogamos no grupo. Mas aqui o time é muito bom”, afirmou o goleiro.

Rochet ainda falou sobre a chance da chegada de mais um estrangeiro ao grupo, dessa vez um compatriota. Afinal, o volante Alan Rodríguez é visto como um potencial reforço pela diretoria. Inclusive, as negociações estão em andamento com o Argentinos Juniors.

“Quando surgiu a possibilidade de ele estar aqui, comecei a ver vídeos dele. A verdade é que é um jogador que, caso chegue, vai ajudar muito o clube. Ele joga em uma liga muito competitiva, a Liga Argentina”, revelou.

O Colorado, porém, terá pouco tempo de preparação e descanso para o próximo jogo, contra o Vasco, no Beira-Rio, pela 17ª rodada do Brasileirão, no domingo (27).

